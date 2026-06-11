Tiempo Papal: ¿Con qué clima despertará León XIV mañana viernes en Canarias?

La Aemet prevé para este viernes 12 de junio una jornada con nubosidad en zonas bajas del norte de las islas, especialmente por debajo de los 500-700 metros. Esa será, en líneas generales, la situación con la que amanecerá el papa León XIV durante su visita por Canarias, antes de una evolución a más claros durante las horas centrales del día.

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En el interior de las islas de mayor relieve no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional durante las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso en costas, mientras que en el interior de las islas de mayor relieve el aumento podrá ser ligero o moderado. La Aemet señala que probablemente se alcancen los 30 ºC en zonas del interior del sureste de Fuerteventura y valores de entre 30 y 32 ºC en medianías y cumbres orientadas al sur de Gran Canaria.

El viento soplará flojo a moderado del norte. En las costas del suroeste predominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento será moderado del suroeste, con intervalos fuertes en cotas altas expuestas. En Tenerife, especialmente en el Teide, son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: cielos poco nubosos y viento moderado

Predominio de cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del norte.

Arrecife: 17 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con más calor en el sureste interior

Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la isla. La Aemet prevé que se puedan alcanzar los 30 ºC en zonas del interior del sureste. Viento flojo a moderado del norte.

Puerto del Rosario: 17 °C

GRAN CANARIA — Más calor en medianías y cumbres del sur

Nubosidad baja en zonas del norte a primeras horas, con apertura de claros durante el día. En medianías y cumbres orientadas al sur se podrán alcanzar entre 30 y 32 ºC. Viento flojo a moderado del norte, con brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 °C

TENERIFE — Rachas muy fuertes en el Teide

Nuboso en zonas bajas del norte, por debajo de los 500-700 metros, con tendencia a abrir claros en las horas centrales. En el interior no se descarta alguna lluvia débil y ocasional durante la tarde. Viento del suroeste en cumbres, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en cotas altas expuestas del Teide.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 27 °C

LA GOMERA — Nubes bajas al norte y claros durante el día

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte al inicio de la jornada. A lo largo de las horas centrales tenderán a abrirse claros. Viento flojo a moderado del norte, con brisas en el suroeste.

LA PALMA — Nubosidad baja en el norte y ambiente estable

Nubes bajas en zonas del norte durante la primera parte del día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en zonas de interior durante la tarde.

EL HIERRO — Tiempo estable con nubes en el norte

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Intervalos de nubes bajas en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales. Resto de la isla con cielos poco nubosos o despejados. Viento flojo a moderado del norte, con régimen de brisas en zonas del suroeste.