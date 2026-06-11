La Unión Europea cambia las normas: el nuevo carnet europeo que deberán conocer los conductores canarios a partir de 2028

La Unión Europea busca dar un paso más en la movilidad de los conductores entre los países miembros y, para ello Bruselas trabaja en una reformas de la Directiva del permiso de conducción que permitirá avanzar hacia un modelo más homogéneo para todos los conductores europeos. La iniciativa contempla cambios que afectarán a los conductores.

Millones de conductores cuenta con el permiso de conducir en la Unión Europea, y aunque todos comparten unas normas básicas de circulación, cada país mantiene sus propios criterios en aspectos como la renovación del carnet, los controles médicos o la retirada del permiso por infracciones.

Carné digital

Uno de los principales cambios es la creación de la cartera europea de identidad digital (eID), que "permitirá a los usuarios acceder a servicios públicos y privados en internet y fuera de internet, almacenar y compartir documentos digitales y crear firmas vinculantes", explican desde la UE. En ella, se podrá contar con el carné de conducir digital para que los conductores puedan llevar el permiso en el móvil y utilizarlo de manera legal en cualquier país de la Unión Europea.

En España, la app MiDGT permite llevar el permiso de conducir y la documentación del vehículo en formato digital, además de realizar diversos trámites relacionados con Tráfico.

Un carnet de conducir / L.P

Las sanciones podrían tener validez en toda la Unión Europea

El reconocimiento automático de las sanciones graves entre los Estados miembros es otro de los cambios que plantea Bruselas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y evitar que las infracciones graves queden limitadas únicamente al país en el que se han cometido.

Es decir, si un conductor ha perdido su carné de conducir por actitudes incorrectas al volante, actualmente la sanción solo tiene efecto en el país en que se lo hayan quitado. Por ello, la Unión Europea busca endurecer esas sanciones y que los conductores se vean afectados en cualquier país miembro.

Mismos criterios para todos los conductores

La propuesta de Brusela también estudia establecer criterios comunes para todos los países en cuanto a los reconocimientos médicos y aptitudes para continuar al volante. De momento, todavía no se han conocido más detalles, pero el objetivo es que todos los conductores europeos deban cumplir los mismos requisitos para renovar el permiso de circulación.

La reforma también puede afectar a los conductores noveles, que puede enfrentarse a medidas más estrictas en sus primeros años al volante.

¿Cuándo entrará en vigor?

Por el momento, la normativa se encuentra en fase de negociación y deberá completar todo el proceso legislativo europeo antes de ser aprobada definitivamente. A continuación, cada país miembro tendrá que adaptar los cambios a su legislación.

El objetivo de Bruselas es que el año 2028 sea la fecha límite para que los países incorporen las nuevas normas, aunque algunas medidas podrán comenzar implantarse de manera progresiva a partir de 2026.

Con esta reforma, la Unión Europea busca avanzar hacia un sistema de conducción adaptado al avance de las tecnologías y adoptar medidas que garanticen el aumento de la seguridad vial.