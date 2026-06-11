La Virgen de Candelaria recibirá al papa León XIV con los colores de la bandera de Canarias
La Morenita llevará una vestimenta azul, amarilla y blanca, una imagen simbólica que pretende transmir la esencia del pueblo isleño
Un manto azul, un traje amarillo y ligeros detalles en blanco. Como la bandera de Canarias. Con esta vestimenta recibirá la Virgen de Candelaria al papa León XIV mañana en la misa que se celebrará en el muelle de Santa Cruz. Una imagen simbólica que pretende transmitir los colores del pueblo isleño. Y que se ha mantenido en secreto hasta esta misma mañana, apenas 24 horas antes de que se celebre la liturgia más esperada del año.
De los más de treinta mantos que custodia la patrona de Canarias en su fondo de armario, los padres dominicos y el responsable de su ajuar, Jaime Estévez, han optado finalmente por el azul turquesa, símbolo de Santa Cruz de Tenerife y del océano que rodea el Archipiélago. Una prenda regalada por una familia hindú —dueños del antiguo centro comercial Maya—, en 1973.
Colores del vaticano y de la paz
El conjunto se completa con un vestido amarillo, un color muy vinculado a la Morenita y que, con motivo de la visita de Su Santidad, evoca también la bandera del Vaticano. Un guiño que pretende tender un puente entre Canarias y el pontífice y que fue rescatado por Estévez.
Si se observa con atención, puede apreciarse un bordado a máquina que antiguamente se encontraba sobre una tela blanca, ya muy deteriorada. Con la intención de preservarlo, fue trasladado a este nuevo soporte amarillo, el tono del hábito de la Virgen de Candelaria en 2017. Y la imagen lo reestrenó este febrero. "La imagen antiguamente tenía vestidos amarillos, pero se perdieron en la riada, y se quiso recuperar ese color en su ajuar", cuenta Estévez.
La guinda blanca del pastel
El blanco pone el broche de oro final. El color de la paz, la fraternidad y la esperanza que completa una estampa cargada de significado. Y en la imagen que reposa sobre estas líneas se encuentra, también, la urna en la que será trasladada esta madrugada a Santa Cruz, de modo que, cuando el recinto abra sus puertas a las 08:00 horas, ya esté situada sobre el escenario en su trono de madera de Santa Ana.
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