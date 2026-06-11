Visita Papa León XIV Canarias: más de 2.000 personas están siguiendo en directo el vuelo del pontífice a la isla que aterrizará en la Base Aérea de Gando en Gran Canaria
El trayecto del pontífice desde Barclona hasta el aeropuerto de la isla está generando gran expectación y si tú también quieres ver por dónde va, puedes ver su estado en esta página web
Al papa León XIV le quedan apenas unos minutos para aterrizar en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). Miles de católicos de las islas esperan con expectación la llegada del pontífice, que visita por primera vez el archipiélago. La expectación es tal que su vuelo se ha convertido en uno de los más seguidos en una conocida web de rastreo aéreo.
La plataforma especializada Flightradar24 permite consultar en directo la posición de la aeronave. Con casi 2.000 usuarios conectados, el vuelo IBE1497 se sitúa entre los cinco más seguidos del sistema, con miles de fieles pendientes del recorrido y del aterrizaje del Santo Padre en la isla.
Como ya ocurrió con los vuelos entre Roma Fiumicino y Madrid-Barajas y, posteriormente, entre la capital española y Barcelona-El Prat, muchos curiosos han seguido cada tramo del desplazamiento del pontífice. En el primer caso, se llegaron a registrar picos de más de 6.000 personas conectadas en ese momento.
En esta ocasión, el avión, un Airbus A320-216 llamado Peñón de Ifach, partió con media hora de retraso desde Barcelona a las 8:45 hora peninsular y tiene previsto aterrizar con algo de adelanto en Gran Canaria, sobre las 9:40 hora canaria. Durante el trayecto, la aeronave ha sobrevolado las provincias de Castellón, Valencia, Albacete, Jaén, Málaga y Cádiz antes de adentrarse en el Atlántico, el último tramo antes de tocar tierra en Canarias.
Tú mismo también puedes seguir en directo su posición a través de este enlace de flightradar24.com.
El Papa León XIV recorrerá los más de 2.200 kilómetros que hay entre el Aeropuerto de Barcelona y la Base de Gando en unas dos horas y media. El vuelo durará unas dos horas y media y está alcanzando altitudes de hasta 35.000 pies, unos 10.600 metros.
Una vez que aterrice el vuelo de Iberia, el Pontífice se dirigirá hacia el Puerto de Arguineguín, donde a las 10:40 horas tendrá lugar un encuentro con los migrantes. Ya a las 12:30, irá hacia la Catedral de Santa Ana en Vegueta para celebrar un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales de la isla.
Por último, la agenda de hoy se cierra con la gran misa que tendrá lugar a las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria, donde los fieles acompañarán al Papa León XIV en el sacramento de la Eucaristía.
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