Canarias lidera la abstinencia en España: cuatro de cada diez isleños no ha probado nunca el alcohol

Casi la mitad de Canarias es abstemia. Los canarios son los españoles que más declaran no haber consumido una gota de alcohol en su vida (el 42,8%), son los menos dados a emborracharse y apenas tiene un 18,3% de población que se toman de manera habitual una caña o un vaso de vino ya sea por salud, por convicción o porque nunca le ha llamado la atención.

"No tengo un motivo claro, no es por religión ni lo he tenido prohibido, simplemente nunca he sentido curiosidad por probarlo", explica Juan José Hernández, un tinerfeño de 21 años que afirma no haberse sentido atraído por el alcohol nunca, a pesar de que en su entorno más cercano sea un hábito normalizado.

Hernández no está solo. O al menos eso es lo que reflejan los datos de la Encuesta de Salud 2023 –publicada en mayo de este año–, un informe que el Ministerio de Sanidad ha republicado a modo de monográfico con referencias únicamente al consumo de alcohol. De él se sustrae que España es el quinto país de la eurozona en la que coexiste mayor prevalencia de abstinencia (33,4%), por detrás de Turquía (85,1%), Serbia (50,7%), Croacia (38,3%) e Italia (34,8%).

España es el quinto país de Europa con mayor prevalencia de abstinencia

Los motivos son diversos, aunque para muchos, es una decisión que llega después de un tiempo. Precisamente cuando ven los efectos que su consumo tiene para su salud. "El alcohol me genera inflamación y debilita mi sistema inmunitario, no quería eso en mi vida", sentencia el tinerfeño de 32 años David Acosta, que asegura en que lleva limitando el consumo desde los 25 años. "De momento no me puedo considerar 100% abstemio, pero el año pasado habré bebido en cuatro ocasiones", explica.

Un hábito menos común en Canarias

Valeria Fernández es abstemia desde que cumplió la mayoría de edad, no por decisión propia, sino por salud. Si bien poco antes de cumplir 18 años, probó algunos cócteles que le recomendaron y ninguno le llegó a gustar. Tampoco pudo saber si le hubiera gustado otro tipo de bebida, pues cuando cumplió la mayoría de edad también le diagnosticaron lupus, una enfermedad crónica cuyo tratamiento es incompatible con la ingesta de alcohol.

"Personalmente, no me ha afectado demasiado, salgo de fiesta y al día siguiente no tengo resaca, aunque cuando he viajado a otros países, como Japón o Corea, me ha dado un poco de rabia no poder tener la experiencia completa en algunas comidas por no poder tomar sake o vino de arroz", explica. Del informe se sustrae que son ellas las que menos atraídas se sienten por la idea de beber. En concreto, el 50,7% de las mujeres en Canarias de más de 15 años nunca han probado el alcohol en su vida, frente al 34,7% de los hombres.

Porque la caída del consumo de alcohol no es algo puntual. Es una tendencia. Como explica los resultados muestran una transformación significativa de los hábitos de consumo durante las últimas dos décadas. El consumo habitual de alcohol continúa descendiendo de forma sostenida y alcanza su reducción más intensa entre la población joven, mientras persisten patrones de consumo intensivo y desigualdades sociales y de género que requieren continuar reforzando las estrategias de prevención y promoción de la salud.

Solo el 5% de la población del Archipiélago consume alcohol cada día

Iris Pérez es una de las muchas que ha pasado de la botella de ron a la de agua. "Yo era de las que llevaba siempre el botellón o tenía cerveza en mano", explica la joven, que asegura que, en su caso, dejar el alcohol fue más un experimento que una convicción. "Un día probé a salir en carnavales sin beber y me lo pasé superbién; luego empecé a hacerlo progresivamente más a menudo cuando salía de fiesta y me di cuenta de que era igual de extrovertida, bailonga y divertida sin beber", recalca. Además de no sentir ningún perjuicio, Pérez también se dio cuenta de los tantos beneficios que podía tener con su comportamiento. "Al día siguiente me sentía genial, podía seguir haciendo deporte y estar con mi familia", revela.

En este caso, los canarios se encuentran también entre los menos proclives a tomarse una copa, una caña o un vaso de vino varias veces por semana. Tan solo el 18,3% de los isleños adoptan esta costumbre frente al 46,7% de los baleares o el 42,8% de los riojanos. Si se atiende al consumo diario, los canarios están entre los que menos lo hacen de toda España. Solo un 5% de los isleños toma alcohol cada día, casi tres veces menos que los baleares (14,3%) y la mitad que los manchegos (10%).

Los hombres, más proclives a beber

Quienes mantienen más este hábito son también los hombres, que representan el doble –porcentualmente– que las mujeres. En concreto, el 26,7% de los hombres bebe una vez en semana, frente a 10,2% de las mujeres. El consumo habitual también es más frecuente en edades más avanzadas, siendo los jóvenes los menos proclives a tomar alcohol, una tendencia cada vez más arraigada entre las nuevas generaciones. De hecho, desde 2006, en el conjunto de España, la prevalencia del consumo habitual entre las personas de 15 a 24 años ha pasado del 43,8% al 17,9%, lo que supone una reducción cercana al 60% y la mayor caída observada entre todos los grupos de edad analizados.

Mientras, el consumo crece hasta el 39,7% en edades comprendidas entre los de 55 a 64 años. Es decir, entre jóvenes y más mayores hay una diferencia de 21,8 puntos porcentuales.