Carlos Enrique Viña Romero, nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados

Carlos Enrique Viña Romero, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, tomó posesión este viernes como nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, junto a su Junta de Gobierno, en un acto celebrado en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

Viña Romero releva en el cargo a Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, decano saliente del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.

El nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados inició su intervención agradeciendo la presencia de distintas autoridades judiciales, políticas y sociales del Archipiélago y del ámbito nacional, así como de “compañeros de profesión y amigos”, a quienes trasladó su gratitud por asistir a “este solemne acto en el que reivindicamos el valor esencial de la abogacía canaria”.

Carlos Enrique Viña Romero también tuvo palabras de reconocimiento para el presidente saliente, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, a quien elogió por su gestión al frente del Consejo Canario de Colegios de Abogados en un momento “de muchos cambios”.

Durante el último año, recordó, y con la predisposición del Consejo Canario de Colegios de Abogados, “se ha logrado una reivindicación justa de la abogacía canaria para adecuar los servicios de asistencia jurídica gratuita al coste real”. Viña señaló que esta retribución no se actualizaba desde 2008 y que la mejora ha beneficiado a los más de 2.300 profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita en Canarias y, con ello, a las personas usuarias de este servicio.

En su balance, el nuevo presidente destacó la colaboración mantenida con la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, y que ha permitido implantar en mayo de 2025 “el modelo canario de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), con la mayor diferencia retributiva de España entre los procedimientos con acuerdo, con el objetivo de incentivar la política del acuerdo antes de acudir a la vía judicial, como una apuesta decidida por reducir la litigiosidad”.

Según subrayó Viña Romero, este nuevo sistema de compensación consolida el papel clave de la abogacía como “protagonista de una justicia más ágil, eficiente y centrada en la solución pactada de los conflictos, evitando, en la medida de lo posible, el recurso de la vía judicial”.

El presidente del Consejo Canario añadió que se trata de un avance que no solo dignifica la profesión, sino que refuerza el compromiso ético de la abogacía, “plenamente alineado con los principios del Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía: la defensa de la concordia, el diálogo y los métodos alternativos de resolución como pilares fundamentales de nuestra función social”.

Viña Romero se refirió también a la reciente reforma de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce una transformación profunda en el proceso civil, mercantil y en la organización judicial en España. “La eficiencia del servicio público de justicia se ve impulsada con medidas que afectan directamente a la práctica legal, el establecimiento de nuevos requisitos de procedibilidad y la reorganización del sistema judicial”, señaló.

En ese contexto, defendió “la labor esencial de la abogacía como pilar fundamental del Estado de Derecho”. A su juicio, en momentos de desorganización y cambio, el trabajo de los profesionales de la abogacía garantiza “el derecho de defensa, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de la ciudadanía”.

Lejos de ser un mero trámite burocrático, añadió, contar con asistencia jurídica experta “es la principal garantía de que las leyes se apliquen con todas las garantías, especialmente ante los desafíos actuales”. “Estoy convencido de que el trabajo honesto y la colaboración institucional de la abogacía resultarán indispensables para superar cualquier crisis”, afirmó.

“La abogacía es nuestro medio de vida. Por eso los abogados somos los primeros interesados en que la situación actual mejore, porque supondrá además un beneficio directo para la ciudadanía”, añadió Viña Romero.

En relación con la justicia gratuita y el turno de oficio, el nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados subrayó la labor que realizan las abogadas y abogados canarios para atender a las personas más vulnerables, “como garantía del sistema democrático”.

Por esa razón, explicó, “el Consejo canario seguirá estando presente”, en colaboración con la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, “para apoyar a los profesionales que se dedican al turno de oficio”.

“Vamos a seguir pidiendo mayores inversiones, mejores instalaciones y medios personales en la búsqueda permanente de una justicia rápida, eficaz y al día, con independencia del resultado. Unas veces tocará ganar y otras no. Pero es fundamental para los profesionales de la abogacía y para los ciudadanos que contemos con una justicia rápida y eficiente”, sostuvo Carlos Viña.

Durante su discurso, el nuevo presidente resaltó además “el papel esencial de la abogacía en nuestra sociedad y en la democracia”, y puso en valor “el respeto a las distintas administraciones y de estas hacia la abogacía”.

Viña Romero también se refirió a los abogados y abogadas que han dedicado toda una vida al ejercicio de la profesión y que han venido reivindicando una pasarela al RETA “justa y necesaria”. “Es y será siempre de justicia que logren la dignidad profesional que se merecen”, señaló.

El nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados mostró asimismo su satisfacción por la aprobación en el Congreso de los Diputados, el jueves 11 de junio, del Dictamen de la Proposición de Ley sobre las mutualidades alternativas, con la inclusión de la enmienda a la disposición transitoria 47.

Aunque el texto debe seguir mejorando, como recordó el Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Viña Romero quiso sumarse “al momento histórico y decisivo que acerca una solución largamente reivindicada por miles de profesionales”.

En la parte final de su intervención, expresó su deseo de que el Consejo Canario de Colegios de Abogados, en colaboración con los profesionales de cada uno de los cuatro colegios canarios, siga teniendo un papel clave como garante de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica en los procesos migratorios.

“En el contexto de la regularización extraordinaria en la que estamos inmersos, y en el devenir de los flujos migratorios irregulares que llegan y seguirán llegando hasta Canarias, la institución respaldará a los profesionales jurídicos que desarrollan su labor en primera línea, como garantía para proteger a un colectivo altamente vulnerable, exigiendo un ejercicio ético, transparente y cualificado de la profesión”, afirmó.

La nueva Junta de Gobierno del Consejo Canario de Colegios de Abogados está formada por Carlos Enrique Viña Romero como presidente; Milagrosa Pacheco Pérez como vicepresidenta primera; Rafael Massieu Curbelo como vicepresidente segundo; Nieves Cruz Pérez Rodríguez como vicepresidenta tercera; Agustín Guillermo Santana Santana como secretario; y María del Pilar Rodríguez Martín como tesorera.

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Como vocales figuran Francisco Montes de Oca Acosta, Eloisa Merino Morillas, Esther Medina Castilla, Leopoldo Escobar Martínez de Azagra, Pino López Acosta, Elena Isabel Ruiz Suárez, Francisco Kabir Yaswani Reboso, Francisco González Cordón, José Manuel Mentado Batista y Carolina García Santos.