Ni el casero puede impedirlo: las obras que permite la ley a los inquilinos mayores de 70 años

Vivir de alquiler suele implicar ciertas limitaciones a la hora de realizar reformas en la vivienda. En la mayoría de los casos, cualquier modificación que altere el inmueble requiere la autorización expresa del propietario. Sin embargo, existe una excepción que muchos desconocen y que afecta a las personas mayores de 70 años.

La legislación española permite que determinados inquilinos puedan realizar obras de adaptación en el interior de la vivienda sin necesidad de solicitar permiso previo al casero, siempre que estas actuaciones estén justificadas por motivos de edad o accesibilidad.

¿Cuáles con las adaptaciones que se puede realizar en una vivienda de alquiler?

La medida está pensada para facilitar la vida diaria de personas mayores o con discapacidad, permitiéndoles adaptar el inmueble a sus necesidades sin depender de la autorización del propietario.

Entre las actuaciones más habituales se encuentran la instalación de barras de apoyo, la sustitución de una bañera por un plato de ducha, la eliminación de pequeños obstáculos arquitectónicos o la incorporación de elementos que mejoren la movilidad dentro de la vivienda.

Vistas del baño de una vivienda / Idealista

El objetivo es garantizar que el inmueble pueda utilizarse de forma segura y adecuada, especialmente cuando la edad o las limitaciones físicas dificultan el uso normal de determinados espacios.

No todas las reformas están permitidas

Esta excepción no supone una autorización para realizar cualquier obra. Las actuaciones deben estar directamente relacionadas con la accesibilidad o con las necesidades derivadas de la edad avanzada. Además, no pueden afectar a elementos comunes del edificio ni comprometer la estabilidad, la seguridad o la estructura de la vivienda.

El interior de una vivienda en reformas / LP / DLP

Por este motivo, los expertos recomiendan informar al propietario de las actuaciones previstas y dejar constancia por escrito, aunque la normativa contemple estos supuestos específicos.

El detalle que muchos inquilinos desconocen

Aunque la ley permite realizar estas adaptaciones durante la vigencia del contrato de alquiler, el propietario mantiene ciertos derechos una vez finalice el arrendamiento. En concreto, el arrendador puede solicitar que la vivienda vuelva a su estado original cuando el inquilino abandone el inmueble. Esto significa que algunas de las modificaciones realizadas podrían tener que retirarse al término del contrato.

La medida busca equilibrar el derecho de las personas mayores a vivir en una vivienda adaptada a sus necesidades con la protección de la propiedad del arrendador, en un contexto en el que el envejecimiento de la población está convirtiendo la accesibilidad en una cuestión cada vez más relevante dentro del mercado de la vivienda.