Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en Canarias

El verano llegará con una alegría extra para los trabajadores canarios, que contarán con un festivo entre semana nada más comenzar la estación estival.

Se trata del 24 de junio, día de San Juan, festividad que pese a su nombre religioso tiene un origen pagano relacionado con el solsticio de verano. La Iglesia adoptó este rito ancestral para integrarlo en su calendario de celebraciones que dan la bienvenida a la nueva estación.

Aparte de estas ciudades de Canarias, hay tres comunidades que han elegido esta fecha como fiesta autonómica, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia, según se recoge en la resolución oficial de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En todas ellas, el elemento más tradicional son las hogueras del 23 de junio por la noche en plazas, calles y playas, en lo que se conoce como Nit de Sant Joan o Noite de San Xoán. El fuego purificador es el símbolo común que recuerda la naturaleza pagana de la celebración.

Puente solo para los privilegiados

Este año San Juan cae en miércoles, por lo que para formar un puente es necesario cogerse dos días libres más, sean lunes y martes o jueves y viernes.

La Provincia

La recompensa para quienes puedan hacerlo es tentadora: cinco jornadas de fiesta en las que disfrutar de las primeras caricias del verano.

Festivo para uno de cada tres españoles

Cataluña (8,2 millones de habitantes), la Comunidad Valenciana (5,5 millones) y Galicia (2,7 millones) figuran entre las autonomías más pobladas de España, junto con Andalucía y Madrid. Entre las tres totalizan 16 millones de habitantes, por lo que uno de cada tres españoles tendrá fiesta el próximo 24 de junio.

Además, en el resto de España numerosas ciudades han elegido esta fecha como festivo local. Entre ellas se encuentran las siguientes capitales de provincia:

Albacete.

Almería.

Badajoz.

León.

Soria.

También es festivo en otras ciudades como Ciutadella (Menorca), que celebra sus populares fiestas de Sant Joan con los caballos como protagonistas.

Canarias 14 municipios que celebran su festivo

Aunque no es festivo autonómico ni insular, en Canarias hay hasta 14 municipios que eligen esta fecha como uno de sus dos festivos locales. En Las Palmas de Gran Canaria se conmemora el día de la fundación de la ciudad con diferentes actos festivos, mientras que en otros municipios se celebra la festividad de su patrón, San Juan.

Municipios canarios donde es festivo el 24 de Junio

Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Arucas

Telde

Valsequillo

Tenerife

Garachico

Guía de Isora

Los Silos

San Juan de la Rambla

Lanzarote

Haría

Tinajo

La Gomera

Valle Gran Rey

Vallehermoso

La Palma

Puntallana

El Hierro

El Pinar de El Hierro

En estos lugares se mezclan tradiciones populares, como las hogueras en la playa, que han sobrevivido durante generaciones con actos religiosos, como las procesiones de los patrones.

14 festivos cada año

El calendario laboral de todos los municipios españoles consta de 14 días festivos, repartidos entre 8 de carácter estatal, 4 autonómicos y 2 locales.