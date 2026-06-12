Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: así ha sido la visita del pontífice a Gran Canaria

Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio ha visitado Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz.

La estancia de León XIV en Canarias comenzó el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Descorche de emociones De poco me sirvió acreditar ante el agente que hablaba nada más y nada menos que con un pariente del primer obispo de Uruguay, Jacinto Vera Durán, beato nacido (1813) en la travesía, hijo de Gerardo y Josefa, procedentes de Tinajo (Lanzarote). Ni se inmutó. Bromas aparte, aunque el dato sea cierto. Pude estar a unos 50 metros del pontífice, pero no lo toqué. No me costó nada llegar. En un momento dado pensé que a partir de la mitad de Triana la calle iba a estar taponada. Todo lo contrario, había fluidez y resultaba fácil alcanzar la plaza Stagno. Los primeros en llegar al lugar elegido por la alcaldesa para la entrega de llaves a la León XIV fueron algunos chicos de la Cofradía de Nazarenos de Vegueta, que quemaban su entusiasmo mañanero con letras tuneadas con palabras para Robert Francis Prevost. Toda la información en este enlace

Estas han sido las palabras de León XVI en la eucaristía del Estadio de Gran Canaria El pontífice ha dejado un mensaje de solidaridad y de integración con todas las personas migrantes que arriesgan su vida llegando a las costas canarias. "Dar gracias al Señor por todo el bien que se hace aquí cada día, confiando en el compromiso de todos y al mismo tiempo los sufrimientos de los que esta tierra es testigo. Les invito a rezar juntos por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar [...] La mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos [...] Nuestra caridad debe integrar a las personas para su plena realización [...] Mirémonos unos a otros, no solo en esta jornada, sino siempre".

El curioso saludo del papa León XIV a una pancarta en pleno recorrido por Las Palmas de Gran Canaria El papa León XIV ha protagonizado un gesto curioso durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria tras ser grabado saludando a una pancarta colgada en un balcón en el entorno del Teatro Guiniguada. Un detalle breve y espontáneo que ha llamado la atención durante su paso por la capital grancanaria. El momento se produce mientras la comitiva papal avanzaba por una de las calles del casco histórico, cuando el pontífice levanta la mirada hacia un edificio cercano donde se sitúa la pancarta en honor a su santo padre. La Provincia Toda la información en este enlace

El obispo Mazuelos a León XIV: “Papá León, le queremos un montón” Toma la palabra el obispo de Canarias, José Mazuelos, que se dirige a León XIV: "Gracias por haber compartido nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Sus gestos nos animan a seguir construyendo una comunidad comprometida con los más necesitados. El pueblo canario se confía hoy a su oración y a su guía. No deje de sostenernos con su palabra y su bendición. Canarias siempre le recibirá con los brazos abiertos". Mazuelos concluye su discurso con el lema que ha sonado por las calles durante todo el día: "Papa León te queremos un montón"

Los fieles toman el cuerpo de Cristo en la eucaristía del Estadio de Gran Canaria en presencia de la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde

Daniel Valle Júbilo y lágrimas en el encuentro del papa León XIV en la Catedral de Santa Ana: "Ahora sí que somos las islas afortunadas" Son las doce de la mañana y el estrecho cordón policial bajo la plaza del Espíritu Santo, en Las Palmas de Gran Canaria, abre el paso a los fieles que se amontonan para ver de cerca al papa León XIV. Los primeros isleños, aquellos en los que la imagen del mar "permanece grabada en sus pupilas de forma perenne" en palabras del pontífice, que llegan al espacio habilitado en la plaza de Santa Ana, frente a la entrada de la catedral homónima, comienzan a tomar asiento. Cuatro grandes pantallas verticales se sitúan frente a ellos para conectar con el interior del emblemático edificio religioso de Vegeta, construido en el siglo XVI. Cerca de 800 personas se congregan en el exterior, mientras que otras 300 lo vivirán desde su interior. "Con esta visita, ahora sí que somos las islas afortunadas", cuenta Lucía junto a su madre, con la que, además del nombre, también comparte su fe. Toda la información en este enlace

Una familia vestida con ropa típica canaria del siglo XVIII sube al altar para compartir unas palabras con León XIV, antes de consagrar el pan y el vino

Varios participantes en la liturgia lanzan mensajes en Wolof, la lengua hablada en Senegal, Gambia y Mauritania

Las primeras palabras de León XIV en la eucaristía del Estadio de Gran Canaria Toma la palabra el papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria: "Les invito a rezar juntos por los hermanos que han perdido la vida en el mar. Reconocemos la invitación de abrazar maternalmente al que sufre, pero al mismo tiempo a alentar al que esta herido para que se levante y vuelva a ponerse en marcha para una vida libre y digna. Nuestra caridad debe integrar a las personas para su plena realización y su inserción digna y colectiva en la comunidad".