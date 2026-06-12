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Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: así ha sido la visita del pontífice a Gran Canaria

El papa León XIV ha centrado sus palabras en su primera parada en el muelle de Arguineguín en el drama de la migración

Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa: restricciones, calles cortadas, dónde aparcar y afectaciones en el transporte público

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Johanna Betancor Galindo

Fátima Martel Brito

Yeremi Almeida González

Sigue en directo la visita del papa León XIV a Canarias: el 11 de junio ha visitado Gran Canaria, con llegada a Gando, acto en Arguineguín, encuentro en la Catedral de Santa Ana y misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria; y el 12 de junio visitará Tenerife, con paradas en el centro de migrantes de Las Raíces, La Laguna y una misa en el Puerto de Santa Cruz.

La estancia de León XIV en Canarias comenzó el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

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