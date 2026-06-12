La Guardia Civil lo confirma: cuidado con esta estafa del Mundial 2026 que puede vaciar las cuentas bancarias de muchos canarios
Las autoridades alerta sobre falsas ofertas que prometen acceso gratuito a los partidos del campeonato
El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones disputándose el título ya ha comenzado, y con ellos muchos aficionados buscan las plataformas más económicas para disfrutar de los 104 partidos que se pueden disfrutar durante un mes. Los ciberdelincuentes han comenzado a aprovecharse de la competición para difundir falsas ofertas que prometen ver los partidos gratis.
La Guardia Civil ha querido lanzar una aviso a los ciudadanos con el comienzo del Mundial 2026 para que eviten caer en las estafas que llevan a cabo los ciberdelincuentes. "Los ciberdelincuentes están aprovechando la fiebre del fútbol para lanzar peligrosas campañas de fraude bancario".
El peligro de las aplicaciones falsas
Uno de los métodos más utilizados por los estafadores es ofrecer supuestas aplicaciones streaming o IPTV para ver los encuentras de manera gratuita. El problema viene cuando los usuarios descargan la aplicación que puede instalar un virus en su teléfono móvil sin saberlo.
Estos sistemas puede contener lectores de códigos de verificación, acceder aplicaciones bancarios y realizar movimientos o realizar operaciones fraudulentas. La Guardia Civil advierte a los usuarios, "¡Que no te metan un gol con las "ofertas" para ver el Mundial 2026 gratis!".
Cómo evitar ser víctima de estas estafas
La Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier oferta que prometa ver todos los partidos gratis a través de enlaces no oficiales, las ofertas tentadoras suelen ser sinónimo de estafa. También aconseja descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store y evitar enlaces desconocidos que pueden dirigir a páginas web fraudulentas.
En España, todos los partidos de la Selección pueden seguirse a través de canales y plataformas autorizadas, como RTVE y DAZN, por lo que conviene acudir siempre a fuentes oficiales para evitar riesgos y extremar la precaución.
Si una persona ya ha descargado una aplicación sospechosa o ha introducido sus datos bancarios en una página fraudulenta, las autoridades recomiendan actuar con rapidez y:
- Desinstalar la aplicación
- Cambiar las contraseñas
- Revisar los movimientos bancarios
- Contactar con el banco para bloquear operaciones no autorizada
Ante cualquier sospecha, presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil presentado pruebas que evidencien el fraude.
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