Los inquilinos canarios pierden 10 puntos de poder adquisitivo al firmar un nuevo contrato de alquiler

Firmar un contrato de alquiler en Canarias ya no es solo un trámite burocrático que te permite acceder a una nueva vivienda, sino también un trámite que supondrá una inexorable pérdida de poder adquisitivo. Desde la pandemia –que comenzó en España en marzo de 2020–, aquellas familias canarias que han suscrito un nuevo acuerdo de arrendamiento de un piso o una casa han experimentado una pérdida de capacidad de compra de hasta diez puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque aunque en estos seis años y medio los salarios han registrado un incremento que, sin llegar a ser extraordinario, sí que podría haber mejorado el nivel de vida de los hogares, lo cierto es que la subida del precio de la vivienda y, en especial, de las rentas se ha comido no solo toda esta subida, sino que ha ido más allá.

Así lo evidencia un nuevo informe –elaborado por el Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO)– que constata que aquellas familias canarias que han firmado un nuevo contrato de alquiler entre 2020 y la actualidad han perdido 10 puntos de capacidad de compra real. Un mordisco a sus ingresos que no solo reduce la disponibilidad de salario que puede destinarse a otros gastos básicos –como la alimentación, el transporte o los estudios–, sino que en algunos casos se convierte en un factor de desigualdad que empuja a los hogares a la precariedad.

El estudio determina que la evolución de los sueldos aguanta el tipo frente a la paulatina subida de los contratos de arrendamiento ya existentes, pero colapsa de forma estrepitosa si se suscribe un nuevo acuerdo. Lo que determina que mientras que las viviendas que se mantienen con los mismos inquilinos experimentan un alza más suavizada, que los sueldos pueden asumir, las nuevas viviendas que salen al mercado o aquellas que buscan nuevos moradores sufren un incremento tan notable de los precios que dinamita cualquier subida salarial que se haya podido experimentar en los últimos años.

Por provincias

Y las subidas son muy importantes. Tanto que Santa Cruz de Tenerife es una de las regiones que se sitúa en los primeros vagones de la locomotora habitacional nacional. Al analizar la subida acumulada del coste del alquiler entre los años 2015 y 2024, las estadísticas provinciales exponen que el precio en los nuevos contratos se ha disparado un 43% en la provincia tinerfeña, situándose entre las cinco provincias con mayor incremento de todo el Estado, empatando con Toledo y Castellón y solo superada por Valencia, Baleares y Málaga. En contraste, las rentas de contratos existentes subieron un 23%. En Las Palmas, en cambio, la subida de los nuevos contratos alcanza el 35%, situándose al mismo nivel que Madrid o Barcelona, mientras que los contratos antiguos subieron, pero solo un 21%. Brechas de casi 20 puntos en el Archipiélago que evidencian que los verdaderos saltos de precio se están produciendo en las renovaciones contractuales.

Tanto es así que verse obligado a una mudanza en la actualidad lleva al inquilino a afrontar la realidad de que, indudablemente, su capacidad adquisitiva va a verse mermada. Porque si quiere mantener las mismas condiciones de la vivienda que ya tiene en su nueva morada esta le saldrá, sin duda, bastante más cara. Eso si logra encontrar alguna opción, ya que en la actualidad buscar alternativa habitacional en la jungla del alquiler de las Islas se ha convertido en una tarea muy complicada, sobre todo para algunos perfiles de inquilinos.

El estudio también constata cómo la mayor parte de este avance en el precio del alquiler se ha producido después de la pandemia. Si se analiza la pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias que pagan rentas mes a mes, entre 2015 y 2024 la merma alcanza el 9%, casi lo mismo que han perdido en solo cuatro años después del covid.

Limitación de la oferta y vivienda pública

Para el Gabinete Económico del sindicato las causas de esta situación están claras: la limitación del incremento del alquiler y la falta de construcción de vivienda pública. Aunque no se señala que las restricciones al alza de los alquileres incluidas en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos sean per se negativas, sí se indica que han empujado a muchos propietarios a sacar sus viviendas del mercado del alquiler tradicional. Bien dedicándolas al alquiler vacacional o al de temporada. Al mismo tiempo, los propietarios han volcado toda la presión del alza de los arrendamientos en los nuevos contratos. Una situación que aderezada con el desierto en la construcción de un nutrido parque público de viviendas está provocando la tormenta perfecta actual. Una tormenta que sume a los inquilinos en una nueva preocupación cada vez que se acerca la fecha de vencimiento de su contrato, ya que, por descontado, la nueva renta arañará todavía más los ingresos familiares.