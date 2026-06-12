Ni cinco minutos ni la ventanilla abierta: la Ley de Bienestar Animal endurece las normas y los conductores canarios se enfrentan a multas de hasta 200.000 euros por dejar a sus mascotas en el coche

Con la llegada del verano, las altas temperaturas convierten el interior del vehículo en un horno. Una situación que puede resultar especialmente un peligro para las mascotas y además, la ley de Bienestar Animal impone duras sanciones a los conductores que comentan esta infracción.

Qué dice la ley

El artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal recoge que las mascotas deben contar con condiciones de vida dignas, que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable. Y más concretamente recuerda que no hay que "dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro".

Por lo tanto, la normativa no prohíbe específicamente que un animal permanezca dentro de un vehículo estacionado. Lo que exige es que se garanticen unas condiciones adecuadas de ventilación y temperatura.

El artículo 60 recoge que "cuando los animales de compañía deban permanecer en vehículos estacionados, se adoptarán las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean adecuadas".

¿Vas dejar a tu mascota en el coche este verano? Cuidado con esta multa / L.P

Graves sanciones

Las sanciones previstas por la Ley de Bienestar Animal varían en función de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves, cuando no se producen daños físicos al animal, pueden conllevar multas de entre 500 y 10.000 euros.

Si el incumplimiento provoca sufrimiento o pone en riesgo la salud de la mascota, las sanciones pasan a considerarse graves y oscilan entre 10.001 y 50.000 euros. En el caso de que la negligencia cause daños irreversibles o la muerte del animal, las autoridades pueden imponer multas de entre 50.001 y 200.000 euros.

Cómo deben viajar las mascotas en el coche

Además de estas obligaciones, el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Por ello, la DGT recomienda utilizar un sistema de retención adecuado como arneses de sujeción, transportines o separadores de habitáculo. Además, conviene realizar paradas cada dos horas para que tanto la mascota como el conductor descansen y se hidratan para continuar el trayecto.