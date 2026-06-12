Visita del papa León XIV a Canarias: la maniobra de pushback que mueve los aviones antes del despegue

Este tipo de operación forma parte de la fase previa al despegue y resulta esencial para organizar el movimiento de las aeronaves en tierra.

Qué es la maniobra de pushback

El pushback es el procedimiento mediante el cual un avión es desplazado hacia atrás desde su posición de estacionamiento en la puerta de embarque hasta la calle de rodaje, mediante un vehículo especializado.

Se trata de una operación necesaria porque los aviones no pueden retroceder por sus propios medios. Por ello, requieren de este sistema de empuje controlado para situarse en la posición adecuada antes de iniciar el rodaje hacia la pista de despegue.

Un procedimiento habitual en todos los aeropuertos

Aunque pueda parecer una maniobra compleja, el pushback es una operación rutinaria en la aviación comercial y se realiza a diario en miles de vuelos en todo el mundo.

Su ejecución depende de la coordinación entre la tripulación de la aeronave, el personal de tierra y los equipos de asistencia en pista, lo que permite garantizar la seguridad y el orden en la operativa aeroportuaria. Cualquier incidencia en este proceso puede alterar los tiempos previstos de salida, al formar parte de una fase esencial antes del despegue.

Una fase clave en la operativa aérea

El pushback marca el inicio del movimiento del avión dentro del área de maniobras del aeropuerto. A partir de ese momento, la aeronave queda lista para dirigirse a la pista asignada y comenzar la fase de despegue. Se trata de un procedimiento invisible para la mayoría de pasajeros, pero imprescindible para el funcionamiento diario del tráfico aéreo.