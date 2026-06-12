El mensaje del papa León XIV en el Muelle de Arguineguín conecta con el 43,4 % de la audiencia canaria

El mensaje del papa León XIV desde Gran Canaria conectó este jueves con la audiencia canaria y situó a Televisión Canaria como referencia informativa de una jornada histórica para las Islas, con un 19,4 % de cuota de pantalla media diaria. La retransmisión especial del encuentro con los migrantes en el Muelle de Arguineguín alcanzó un 43,4 % de cuota de pantalla y una media de 89.000 espectadores.

La respuesta de la audiencia confirmó el interés generado por la primera jornada del viaje del pontífice al Archipiélago. Televisión Canaria cerró el día como cadena líder absoluta en Canarias, logró la segunda mejor cifra del año para la cadena y reunió a 497.000 espectadores acumulados a lo largo de toda la jornada.

"La primera jornada de la visita del papa a Canarias ha supuesto un acontecimiento histórico y un enorme reto. Contando con el excelente trabajo de los profesionales de Radiotelevisión Canaria y de las empresas del sector audiovisual canario implicadas en el dispositivo, los telespectadores de las Islas han respondido con un seguimiento masivo de la televisión pública canaria", señaló César Toledo, administrador general de RTVC, quien destacó además que "desde la primera hora del jueves 11, la amplia cobertura televisiva en directo consiguió el respaldo de los telespectadores, otorgando a la cadena el liderazgo absoluto de audiencias". Toledo subrayó también que "unos registros que, como referencia, han superado en media diaria los alcanzados el pasado 31 de diciembre, con un acumulado de medio millón de telespectadores de las Islas confiando en su televisión para seguir todo lo acontecido en un día que quedará para la historia".

La cobertura especial desplegada por Televisión Canaria, con 14 horas en directo entre las 07:10 y las 21:30 horas, movilizó durante toda la jornada al equipo de Servicios Informativos de la cadena y convirtió a la televisión pública en la opción preferida por los canarios para seguir cada uno de los actos del papa León XIV en Gran Canaria. El especial informativo emitido desde Arguineguín logró además 142.000 espectadores acumulados.

La audiencia acompañó también el resto de retransmisiones de la jornada. El encuentro en la Catedral de Santa Ana alcanzó un 32,4 % de cuota de pantalla y una media de 106.000 espectadores, mientras que la misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria registró un 24,1 % de share y 97.000 espectadores de media.

Los servicios informativos de la cadena mantuvieron igualmente el liderazgo durante toda la jornada. Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte al frente del especial de 'Buenos Días Canarias' anotaron un 24,8 % de cuota de pantalla, mientras que Fátima Plata y Fernando Timón situaron al 'Telenoticias 1' como el informativo más visto del día en Canarias con un 24,3 %. La jornada concluyó con Marta Modino y Antonio Cárdenes al frente del 'Telenoticias 2', que cerró la noche con un 15,8 % de share y 82.000 espectadores de media.

Con estos resultados, Televisión Canaria cerró la jornada como la cadena líder del día en Canarias y se situó además como la autonómica con mayor cuota de pantalla de toda la FORTA. El 19,4 % de share registrado este jueves permitió también a la cadena lograr la cuota más alta de todas las televisiones del país en su ámbito de emisión, por delante de La 1 de TVE y del resto de cadenas nacionales.

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La cobertura especial de la primera jornada del viaje del papa León XIV a Canarias, considerado ya el acontecimiento institucional más importante de la historia reciente del Archipiélago, consolidó a Televisión Canaria como la referencia informativa para seguir una jornada histórica para las Islas.