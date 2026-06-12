El papa XIV dejará cielos poco nubosos y despejados en Canarias para mañana sábado

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Canarias cielos poco nubosos o despejados en general, aunque en las zonas bajas del norte de las Islas habrá nubosidad con apertura de claros durante las horas centrales del día. Las temperaturas máximas bajarán en áreas de interior y el viento soplará moderado del norte.

A partir de la tarde, el viento ganará intensidad en zonas bajas expuestas. En cumbres será flojo del oeste, salvo en Tenerife, donde soplará fuerte del suroeste, con probables rachas muy fuertes.

En el mar, Aemet anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5 y localmente a 6. Habrá marejadilla y marejada, aumentando a fuerte marejada. En las costas del sur y suroeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla o mar rizada. También se espera mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros.

Temperaturas previstas, mínima/máxima:

LANZAROTE

En el litoral norte y oeste predominarán los cielos nubosos, que tenderán a poco nubosos a lo largo del día. En el resto de zonas, el ambiente será poco nuboso o despejado. Las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas registrarán ligeros descensos. El viento soplará del norte entre flojo y moderado, intensificándose durante la tarde.

Arrecife: 18 ºC / 26 ºC

FUERTEVENTURA

Durante la madrugada y por la noche habrá intervalos nubosos en la mitad norte y en los litorales, con tendencia a cielos poco nubosos durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán de forma ligera, con un descenso más acusado en zonas de interior. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el sureste. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y aumentará por la tarde, con posibilidad de intervalos fuertes en la vertiente sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 18 ºC / 29 ºC

GRAN CANARIA

El norte de la isla, por debajo de los 500-700 metros, amanecerá nuboso, aunque se abrirán amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, los cielos estarán despejados, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas apenas variarán, salvo por ligeros a moderados descensos de las máximas en zonas de interior, sobre todo en el norte. Se podrán alcanzar localmente los 30 ºC en medianías y cumbres orientadas al sur. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y se intensificará por la tarde en zonas bajas del oeste y sureste, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 ºC / 23 ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 600-800 metros, los cielos estarán nubosos, con apertura de amplios claros a partir de la mañana. En el resto de zonas predominará el cielo despejado, aunque podría registrarse algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, especialmente en medianías. El viento soplará del norte entre flojo y moderado, aumentando por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, de forma local, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres, viento flojo del oeste, salvo en altas cumbres, donde será fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 19 ºC / 28 ºC

LA GOMERA

El norte, por debajo de los 600-800 metros, estará nuboso, aunque se abrirán amplios claros durante el día. En el resto de zonas, cielos despejados, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y se intensificará por la tarde en zonas bajas expuestas del noroeste y este, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes al final del día. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 18 ºC / 25 ºC

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 700-900 metros, habrá cielos nubosos, con tendencia a la apertura de amplios claros durante el día. En el resto de zonas predominará el cielo despejado, con algún intervalo ocasional en el oeste durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior. El viento soplará del norte entre flojo y moderado, ganando intensidad por la tarde en zonas bajas del noroeste y del este, donde podría darse algún intervalo de viento fuerte. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste, moderado en cotas altas expuestas de La Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma: 15 ºC / 23 ºC

EL HIERRO

El norte de la isla, por debajo de los 600-800 metros, estará nuboso, con apertura de amplios claros durante el día. En el resto de zonas, los cielos permanecerán despejados. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligeros descensos en áreas de interior. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y se intensificará por la tarde en zonas bajas expuestas del noroeste y nordeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

Valverde: 14 ºC / 21 ºC