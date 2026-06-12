Salud Mental en Canarias: 41 nuevos residentes inician su formación especializada

41 nuevos residentes de salud mental se incorporan en la red pública sanitaria de Canarias. El grupo lo integran doce médicos internos residentes (MIR) de Psiquiatría, dos residentes de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, diez psicólogos internos residentes (PIR) de Psicología Clínica y diecisiete enfermeros internos residentes (EIR) de Enfermería de Salud Mental.

Los nuevos especialistas en formación iniciaron su etapa en los actos de bienvenida organizados desde el pasado viernes por los centros hospitalarios públicos a los que se vinculan durante la residencia.

La acogida se desarrolló en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Dos Islas y cuatro hospitales públicos

La incorporación de estos residentes se organiza a través de las dos Unidades Docentes Multiprofesionales de Salud Mental de la sanidad pública canaria, una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Ambas unidades cuentan con comisión de docencia propia y acreditación para formar especialistas en Psiquiatría de Adultos, Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental.

La Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Gran Canaria desarrolla su actividad en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Su capacidad docente anual alcanza las 20 plazas: seis de Psiquiatría, seis de Psicología Clínica, una de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia y siete de Enfermería de Salud Mental. En la actualidad reúne a 52 especialistas en formación.

En Tenerife, la unidad docente desarrolla la formación en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en el Hospital Universitario de Canarias. Su capacidad formativa anual llega a 21 plazas: seis de Psiquiatría, cuatro de Psicología Clínica, una de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia y diez de Enfermería de Salud Mental. También cuenta con 52 especialistas en formación.

Es importante una actitud de compromiso, colaboración y cercanía con los pacientes Fernando Gómez-Pamo — Director general de Salud Mental y Adicciones del SCS

El director general de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), Fernando Gómez-Pamo, participó el pasado viernes en un acto organizado por la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Gran Canaria en el Hospital Juan Carlos I. Durante su intervención, remarcó la relevancia de este periodo para el desarrollo profesional de los futuros especialistas.

“Comienzan un proceso de aprendizaje muy importante en el que tendrán la oportunidad de formarse junto a profesionales con amplia experiencia y de contribuir a la atención de las personas con problemas de salud mental y sus familias”, señaló Gómez-Pamo.

El director general también animó a los residentes a aprovechar esta etapa y a mantener “una actitud de compromiso, colaboración y cercanía con los pacientes”.

Una formación de dos a cinco años

El periodo de residencia dura entre dos y cinco años, según la especialidad. La formación combina actividad teórica, práctica asistencial supervisada y rotaciones por una red de recursos de salud mental para población adulta e infantojuvenil. Esa red incluye dispositivos de atención comunitaria, hospitalaria, sociosanitaria y de rehabilitación dependientes del Servicio Canario de la Salud.

El modelo busca una preparación integral y multidisciplinar, orientada a responder a las necesidades de salud mental de la población canaria desde la prevención hasta la recuperación. Las dos unidades docentes organizan, gestionan y evalúan el proceso formativo para que los residentes adquieran las competencias profesionales necesarias en un entorno sanitario supervisado.

Canarias cubre todas las plazas de formación

La convocatoria de formación sanitaria especializada también deja otro dato relevante para el sistema público canario. Canarias cubre la totalidad de las 465 plazas ofertadas en todas las especialidades, incluidas las de MIR y EIR, entre otras categorías profesionales.

Las 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) suponen la mayor oferta registrada hasta ahora por el sistema sanitario de las islas. La cifra representa 141 plazas más que en 2018 y 29 más que en 2023, con un crecimiento que sitúa a Canarias por encima de la media nacional indicada para esta convocatoria, situada en el 3%.