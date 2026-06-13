Alquilar con perro o gato: solo una de cada diez viviendas lo permite

Por si fuera poco encontrar una vivienda en alquiler en Canarias, especialmente en las capitales o en zonas de alta demanda, se suma una complicación adicional: convivir con una mascota, lo que puede reducir de forma considerable las opciones disponibles. Los expertos apuntan a que solo una pequeña parte de los anuncios contempla la posibilidad de vivir con animales, dejando fuera a una mayoría de inquilinos con mascotas.

En un mercado marcado por la escasez de oferta y los precios inasumibles, la gran mayoría de viviendas en alquiler no especifica ni garantiza la aceptación de animales de compañía. Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, apenas un 12,1% de la oferta nacional menciona de forma explícita que admite mascotas.

Encontrar un piso asequible ya es un reto en un contexto de precios récord y falta de vivienda disponible, pero hacerlo además con animales supone, en muchos casos, quedar automáticamente excluido de buena parte del mercado.

La nueva realidad del “pet parenting”

En España conviven ya cerca de 9 millones de perros y alrededor de 6 millones de gatos. El llamado “pet parenting”, que considera a las mascotas como un miembro más del hogar, gana cada vez más peso entre los ciudadanos.

Sin embargo, esta tendencia choca con las reticencias de muchos propietarios, que temen posibles desperfectos o conflictos con la comunidad de vecinos. El resultado es un mercado que no ha terminado de adaptarse a este cambio social.

En un contexto de alta demanda y escasa oferta, los arrendadores pueden permitirse ser cada vez más selectivos, lo que reduce aún más las opciones para quienes tienen mascota. Aunque algunos operadores profesionales comienzan a flexibilizar sus políticas, la mayor parte del mercado de alquiler sigue sin adaptarse a esta nueva realidad.