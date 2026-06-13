Una brújula de una patera, un árbol genealógico y una manta esperancera: todos los obsequios para el papa León XIV durante su visita a Canarias

Durante la última prensa de la Conferencia Episcopal Española al respecto de los preparativos previos para la visita del papa León XIV a España, los representantes de la Diócesis de Canarias, Raúl Arencibia y Enélida Hernández, afirmaron que el histórico evento no se trataba de una simple acogida, sino que se busca que el paso del pontífice deje una huella en las Islas sobre la que poder trabajar en las instituciones religiosas.

Con el fin de marcar de la misma manera su paso por el Archipiélago en la memoria del estadounidense, el Gobierno de Canarias, así como sus Cabildos capitalinos y los ayuntamientos anfitriones de los actos, le han hecho entrega de una serie de obsequios cargados de la tradición regional: una brújula procedente de un cayuco, un árbol genealógico que relaciona a León XIV con Canarias, una réplica de la cruz fundacional de la capital tinerfeña o un rosario artesanal de madera de aguacatero y pino canario son algunos de los más de 20 regalos entregados a su santidad.

Los obsequios de ambas Islas comparten un rasgo común: la intención de regalarle al santo padre un pedazo de Canarias y de su tradición. En el caso de Gran Canaria, el Cabildo le ha entregado dos obsequios. En primer lugar, una brújula encontrada en el interior de un cayuco que arribó al muelle de Arguineguín procedente de Senegal. A pesar de ser de fabricación china, simboliza el drama migratorio vivido en el Archipiélago y que motiva la visita de León XIV, en el que los migrantes se juegan la vida en busca de un nuevo horizonte y un futuro mejor. El presidente de la institución grancanaria, Antonio Morales, definió este objeto como “un símbolo de salvación y seguridad”, y añadió que es “un reflejo de la globalización” y “debe orientar a todos y todas en la búsqueda de la solidaridad y el respeto a la dignidad humana”.

Una cruz elaborada a cuchillo canario

En segundo lugar, el Cabildo encargó a un artesano de Telde, Daylos Kevin, la elaboración de una cruz única con la técnica del cuchillo canario, a partir de cuerpo de macho cabrío y de vaca de ganado local. La pieza tiene incrustaciones de nácar y plata de ley, con 16 circonitas engastadas y unas flores de color blanco y amarillo, que identifican tanto el Estado del Vaticano como a Gran Canaria. La cruz se inserta en una base de piedra de Arucas realizada, en este caso, por el artesano Adolfo Armas, y está protegida por una caja de madera elaborada por Carlos Alzola con madera de un ciprés que tumbó el temporal Delta en 2005, rematada con ébano en las esquinas.

La Diócesis de Canarias hizo entrega durante el acto de la Catedral de Santa Ana de un cuadro que contiene la bula del papa Eugenio IV (1435), que trasladó la sede del obispado del Rubicón a Gran Canaria instituyendo el nombre de Obispado Canariense-Rubicense, los primeros estatutos del Cabildo Catedral de 1483 y la medalla de oro de la edificación religiosa de Santa Ana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán, municipio en el que se realizará el acto sobre la migración en la Isla, regaló a León XIV un rosario artesanal elaborado por el carpintero Doramas Hernández, a partir de madera local. Las 53 cuentas de los avemarías son de madera de aguacatero, un símbolo de fertilidad, mientras que los padrenuestros y la cruz son de tea de pino canario, símbolo de fortaleza. Se entregó en una caja de madera de aguacatero, con un grabado a fuego que conmemora el histórico encuentro. Además, la misma institución le obsequió con un cuadro del artista Marcelino Mellino sobre el fenómeno migratorio y el libro Solo León, de Nadia Jiménez, dedicado a la trayectoria del pontífice. Además, durante el acto en Arguineguín, se le hizo entrega de un plato de barro conmemorativo de la ocasión.

La Llave de Oro de la capital grancanaria

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, entregó al estadounidense la Llave de Oro de la Ciudad, una distinción reservada a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la capital grancanaria y, excepcionalmente, a personalidades de relevancia internacional cuyos méritos cuentan con reconocimiento universal. En este caso, la entrega se produce, en palabras de la alcaldesa, “con motivo de la primera visita institucional de un papa en 548 años de historia de la ciudad”

El Gobierno de Canarias encargó dos regalos. En primer lugar, la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio confeccionó un mantel de altar, que combina la cruz cristiana con pintaderas canarias y fue utilizado durante la misa en el Estadio de Gran Canaria, una estola personalizada con las inscripciones ‘SS Papa’ y ‘León XIV’ y un alba, todas realizadas a mano. Las piezas requirieron alrededor de 1.400 horas de trabajo. Por otro lado, realizaron un estudio genealógico titulado Antepasados Canarios de Su Santidad el Papa León XIV que documenta las raíces canarias del pontífice en los siglos XVI y XVII. Concretamente, identifica a las familias González Vázquez y Hernández Pérez, vinculadas a la pesca en el barrio de La Asomada, en La Palma, como sus ancestros. En este sentido, se le entregó un lienzo del árbol genealógico que muestra trece generaciones de su ascendencia y un volumen documental que recopila partidas de bautismo y matrimonio de la parroquia de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma.

Los presentes de Tenerife

El papa León XIV tampoco se irá con las manos vacías de Tenerife. El Cabildo insular encargó dos obsequios para su santidad: en primer lugar, una manta esperancera, una de las prendas tradicionales más reconocidas, hecha a partir de lana utilizada históricamente por campesinos y pastores para protegerse del frío, especialmente en las zonas más altas y húmedas. En palabras de Rosa Dávila, presidenta de la institución, se entrega como un símbolo de “abrigo y acogida” por parte del pueblo tinerfeño. El otro detalle que quiso entregar la institución tinerfeña es un mantel que combina dos técnicas artesanales emblemáticas de la Isla: el calado y la roseta, que está declarada Bien de Interés Cultural. La pieza fue elaborada por Rosario Yumar Jaciento, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero. La pieza textil se presenta como una muestra del trabajo de los artesanos que mantienen vivas técnicas tradicionales.

Por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, se le hizo entrega de un Facsímil del Escudo de Armas de La Laguna, el cual fue concedido a la ciudad por la reina Juana I de Castilla en el año 1510. Además, se le obsequió con una llave de plata de la ciudad: una pieza de una serie limitada fabricada con motivo del 30 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, con el escudo de la ciudad en la empuñadura.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le obsequió con una réplica de la Cruz Fundacional de Santa Cruz, cuyo original data de 1497 y está en la Parroquia de la Concepción, elaborada por Alfonso Escalero, de la corporación I Love The World, junto a un amplio equipo compuesto por joyeros, carpinteros y otros profesionales.

La comunidad educativa también quiso obsequiar a León XIV. El consejero de Educación, Poli Suárez, le hizo entrega de un dossier con todas las acciones que realizan desde la Consejería para la formación e integración de los menores migrantes. Además, se le hizo entrega de una carta escrita por alumnos de 6º de primaria del colegio Hispano Inglés y una figura artesanal, también de parte de los estudiantes, que representa un cayuco.