Canarias tendrá este domingo cielos despejados en buena parte de las islas y viento fuerte en algunas zonas

Canarias tendrá este domingo una jornada de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del archipiélago, aunque el norte de las islas mantendrá intervalos nubosos que tenderán a abrirse durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas presentarán pocos cambios en las zonas de costa, mientras que en áreas de interior se esperan ligeros descensos. El viento soplará moderado del nordeste y podrá presentar intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas.

La Aemet no descarta alguna racha muy fuerte en Gran Canaria y La Gomera. En las cumbres predominará el viento flojo variable, salvo en las altas cumbres de Tenerife, donde será moderado del suroeste.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de intensidad moderada, con predominio de marejada y posibles áreas de fuerte marejada. Además, habrá mar de fondo del norte en torno a un metro.

Gran Canaria

En Gran Canaria habrá nubosidad en el norte por debajo de los 700-800 metros a primeras y últimas horas. Durante el resto del día tenderá a poco nuboso, aunque el litoral norte conservará intervalos. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas apenas variarán en las costas y bajarán ligeramente en el interior, con descensos que podrían ser localmente moderados. En medianías del sureste se podrán alcanzar localmente los 30 grados.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del oeste y sureste. En esas áreas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables durante la tarde. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 24 grados

Lanzarote

En el norte y oeste de Lanzarote predominarán los cielos nubosos. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el litoral durante la madrugada.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, algo más intenso durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 19 / 27 grados

Fuerteventura

Fuerteventura tendrá cielos nubosos en el norte y litorales a primeras y últimas horas, aunque durante el resto de la jornada tenderán a poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con un ligero ascenso de las máximas. No se descarta que se alcancen los 30 grados en el sureste.

El viento soplará moderado del nordeste, algo más intenso por la tarde, con intervalos de fuerte en Jandía y en el litoral suroeste.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 18 / 25 grados

Tenerife

En Tenerife, el norte estará nuboso por debajo de los 800-1.000 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de la isla, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las costas y bajarán ligeramente en el interior, con descensos que podrán ser localmente moderados en medianías.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, la vertiente sureste y, de forma local, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres será flojo variable, salvo en altas cumbres, donde se espera viento moderado del suroeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 27 grados

La Gomera

La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominará el cielo despejado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios en zonas de costa y descenderán ligeramente en el interior, con bajadas más acusadas en las máximas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos noroeste y este. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 25 grados

La Palma

En La Palma, el norte y nordeste estarán nubosos por debajo de los 800-1.000 metros, con apertura de amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto predominará el cielo despejado, con algún intervalo ocasional en el litoral oeste.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior, más acusados en las máximas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del noroeste y sureste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 18 / 24 grados

El Hierro

En El Hierro habrá nubosidad en el norte, por debajo de los 600-800 metros, a primeras y últimas horas. Durante el resto del día tenderá a poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas previstas:

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Valverde: 17 / 22 grados