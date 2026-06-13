Europa alerta sobre la vivienda: pide frenar los desahucios y reforzar el acceso a hogares asequibles

La crisis de la vivienda ha llegado al centro del debate europeo. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha pedido a los Estados miembros que adopten medidas para frenar los desahucios y garantizar el acceso a una vivienda digna, ante el fuerte encarecimiento de los alquileres y la compra de inmuebles registrado durante la última década.

El organismo advierte de que millones de personas se encuentran cada vez más expuestas a situaciones de vulnerabilidad residencial, especialmente jóvenes, familias con bajos ingresos y colectivos en riesgo de exclusión social.

Europa pone el foco en la crisis de la vivienda

La FRA considera que el acceso a una vivienda adecuada se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales de la Unión Europea. Según los datos recogidos por el organismo, el precio de la vivienda ha aumentado más de un 50% entre 2015 y 2024, mientras que los alquileres también han experimentado un crecimiento sostenido.

La situación del mercado inmobiliario está dificultando tanto la compra como el arrendamiento para la población, especialmente en las grandes ciudades y en aquellas zonas donde la demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

Aunque las competencias en materia de vivienda corresponden a cada país, el organismo recuerda que los Estados miembros han asumido compromisos internacionales relacionados con el derecho a una vivienda adecuada. Por ello, el organismo insta a desarrollar políticas públicas que permitan ampliar la oferta residencial, incrementar el parque de vivienda social y mejorar la protección de las personas más vulnerables frente a posibles desalojos.

Entre las medidas propuestas también figuran la regulación de determinados mercados del alquiler, la movilización de viviendas vacías y una mayor supervisión del crecimiento de los alquileres turísticos en aquellas zonas donde exista una fuerte presión residencial.

Los jóvenes y los colectivos vulnerables, los más afectados

El informe señala que las dificultades para acceder a una vivienda no afectan únicamente a quienes buscan comprar una casa por primera vez. También impactan sobre personas con bajos ingresos, familias en situación precaria y ciudadanos que corren riesgo de exclusión social.

Imagen de archivo de una agencia inmobiliaria / EFE / Román G. Aguilera

La agencia europea alerta además del aumento de situaciones vinculadas al sinhogarismo y a formas de vivienda inestables, como quienes se ven obligados a residir temporalmente con familiares o amigos por no poder asumir el coste de un alquiler. En el caso de los jóvenes, la falta de vivienda asequible continúa retrasando la emancipación y aumentando la dependencia económica de los hogares familiares.

Mientras Europa reclama más protección para los ciudadanos, la crisis de la vivienda continúa siendo uno de los grandes retos pendientes tanto en España como en Canarias, donde miles de familias siguen destinando una parte cada vez mayor de sus ingresos a poder mantener un hogar.