La Fundación “la Caixa” impulsa acciones intergeneracionales

Estereotipos, prejuicios y discriminación en función de la edad son los tres ingredientes que, según los expertos, conforman el edadismo. «En la actualidad, alrededor del 50 % de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más», explica la experta internacional en envejecimiento saludable Vânia de la Fuente-Núñez.

Consciente de ello, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” impulsó en 2023 el Glosario sobre edadismo tras un riguroso proceso de creación conjunta con personas mayores, gracias a cuya participación se recopilaron y seleccionaron palabras y expresiones edadistas. Cada palabra o expresión permitió desarrollar una reflexión clara y cercana sobre el edadismo con un enfoque propositivo que subraya la dignidad de la persona.

Esta iniciativa fue la semilla de un proyecto más grande y con potencial transformador para la sociedad. En el año 2025 se inició el «Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo» —implantado en la red de centros propios y en convenio que desarrolla el programa en todas las comunidades autónomas—, cuyo objetivo es concienciar a las personas mayores sobre dicho fenómeno, generar espacios de reflexión y proporcionar herramientas para gestionar estas situaciones.

Además, estos talleres tienen como finalidad promover acciones de sensibilización comunitarias e intergeneracionales a través del voluntariado con el fin de contribuir a prevenir y reducir el edadismo.

Hasta el momento se han llevado a cabo más de 60 talleres sobre cómo detectar y prevenir el edadismo en los que han participado más de 900 personas. Además, a raíz de estos talleres se han organizado acciones comunitarias intergeneracionales que han beneficiado a más de 400 personas y que están orientadas a impulsar a las personas mayores como agentes de cambio en su propio entorno.

Una de estas acciones ha tenido lugar en el Centro Social de Personas Mayores El Llano, en Gijón, donde personas mayores que cursaron el taller sobre edadismo han puesto en práctica lo aprendido en un encuentro con alumnado del Ciclo Formativo Superior de Integración Social del IES Roces. La acción intergeneracional llevaba como título «Memoria y acción: creando identidad frente al edadismo».

Durante las primeras sesiones, el grupo trabajó precisamente en el lenguaje y en aquellas expresiones o gestos que muchas veces pasan desapercibidos. «El lenguaje crea realidades», incide Sheila Carreira, de 22 años, una de las estudiantes que han participado en la dinamización de la actividad. Además, «cuando una persona dice “yo no puedo hacer eso porque tengo una edad”, el imaginario social se alimenta de esa idea», afirma la joven. «El empoderamiento es imprescindible porque te da confianza y fe para llevar a cabo propósitos y que lleguen a buen fin», ratifica Germán Menéndez, un participante de 74 años.

Coinciden en este aspecto expertas como Montse Celdrán, psicogerontóloga y experta en psicología del envejecimiento, quien estuvo implicada en la creación del glosario. «El edadismo surge de cómo nos hemos organizado como sociedad en el plano intergeneracional. Tendemos a dividir nuestros momentos vitales en convivencias de grupos de edades muy similares».

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En una de las paredes de la sala cuelga un conjunto de fotografías, tomadas en sesiones previas para presentarlas durante la sesión participativa, en las que personas mayores posan recreando escenas edadistas cotidianas. En una de las instantáneas se ve la figura de una mujer con aire apenado y rodeada de imágenes difuminadas para expresar el aislamiento que sufre en un entorno en movimiento que la ignora. Otra muestra a un médico en su despacho que se dirige a los supuestos hijos en lugar de a la paciente, una persona mayor. «Son escenas habituales, no les damos importancia, pero son edadistas», afirma María José Alonso, de 66 años.