Inma Herrera, investigadora del Instituto Ecoaqua: «Necesitamos que existan seguimientos continuados de las comunidades planctónicas»

¿Hasta qué punto los cambios observados en las comunidades planctónicas pueden alterar funciones críticas del océano?

El plancton incluye tanto la parte vegetal, el fitoplancton, como la parte animal, el zooplancton, que es mi especialidad. Aunque no podamos verlo a simple vista, es esencial para la vida en el planeta, ya que produce gran parte del oxígeno que respiramos, captura dióxido de carbono y sostiene toda la cadena trófica marina, desde los peces hasta los mamíferos. Cualquier alteración en esta base alimentaria repercute directamente en el funcionamiento de los ecosistemas y en la salud de los océanos.

El zooplancton se considera un excelente indicador de las transformaciones ambientales. ¿Qué señales están detectando actualmente?

Además de haber contribuido a elaborar este capítulo, estoy embarcada en otra labor estudiando las aguas canarias y observando cómo distintos grupos del zooplancton responden a cambios ambientales. La temperatura es uno de los factores más importantes. Detectamos la presencia de especies reguladas por ella, algunas visibles, como las medusas o las carabelas portuguesas, y otras que solo pueden observarse con microscopios. También influyen los fenómenos como las entradas de polvo sahariano, algo que sucede a menudo en las Islas, y que aportan nutrientes al océano y modifican la producción primaria. Esto provoca cambios en las comunidades planctónicas que pueden favorecer la proliferación de determinadas especies. Estas señales nos ayudan a comprender cómo responden los ecosistemas a las alteraciones ambientales.

¿Qué importancia tienen las series temporales para comprender estos cambios?

Son fundamentales. De hecho, una de las conclusiones de la evaluación mundial es, precisamente, que la falta de series temporales largas impiden elaborar modelos y hacer predicciones fiables. Necesitamos que existan seguimientos continuados de las comunidades planctónicas para identificar patrones y entender cómo responden a los cambios ambientales. Por ejemplo, este año hemos observado variaciones importantes asociadas a un mayor número de borrascas y a episodios de polvo sahariano. Han aparecido organismos gelatinosos, como las salpas, en abundancias mucho mayores de lo habitual. Ahora bien, para saber si estos cambios responden a una tendencia necesitamos observar qué ocurre durante muchos años consecutivos.

¿Qué consecuencias pueden tener estas modificaciones sobre las redes tróficas marinas y las especies pesqueras?

El plancton constituye la base de la cadena alimentaria marina. Si desapareciera, el resto de los eslabones también se verían afectados. Para que existan peces, cetáceos o cualquier otro organismo marino, primero tiene que existir su alimento. Además, muchas especies de interés pesquero forman parte del zooplancton durante sus primeras fases de vida. Es el caso de los huevos y las larvas de peces, calamares y crustáceos, como los cangrejos, que forman parte del zooplancton antes de desarrollarse y alcanzar la edad adulta. Por eso es tan importante conocer cómo les afectan los factores como la temperatura, la contaminación o la acidificación, ya que estos cambios también pueden repercutir en las pesquerías y en la distribución de otras especies marinas.

«La investigación científica debe ocupar un papel central en la toma de decisiones»

¿Cuáles son las principales incertidumbres científicas sobre la respuesta del plancton al cambio global?

Necesitamos más datos y más observaciones a largo plazo. Sabemos que el plancton está respondiendo al calentamiento global y a fenómenos extremos como las olas de calor marinas, que afectan a su crecimiento y distribución. Sin embargo, siguen existiendo importantes lagunas de conocimiento. Hay regiones muy bien estudiadas y otras sobre las que apenas disponemos de información. No debemos olvidar que todos los océanos están conectados. Para comprender realmente lo que ocurre necesitamos una visión global que permita explicar fenómenos como la aparición de especies exóticas que buscan nuevas áreas donde las condiciones ambientales resulten más favorables.

¿Qué conclusiones de este artículo considera más relevantes para la gestión pesquera, la conservación marina y la adaptación al cambio climático?

El informe deja claro que el océano, que cubre alrededor del 70% de la superficie del planeta y sostiene la vida en la Tierra, está sometido a una presión humana sin precedentes. Entre las principales amenazas destacan el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos. La investigación científica debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones. No se pueden diseñar medidas eficaces sin conocimiento científico. Precisamente, esta evaluación pretende servir como una referencia global que ayude a comprender qué está ocurriendo y qué soluciones pueden aplicarse.

«Debemos ser más conscientes de lo que tenemos y de la necesidad de proteger nuestras aguas»

¿Qué aportaciones pueden realizar los observatorios marinos de Canarias al conocimiento internacional?

Como investigadora de la ULPGC, puedo decir que nuestra labor es incluso un modelo a seguir para otros centros de investigación. Estamos trabajando en proyectos pioneros para avanzar en la reducción de la contaminación, la protección de los ecosistemas marinos y la mejora del conocimiento sobre los océanos. A veces parece que no es suficiente, pero es importante que exista una mayor coordinación entre las administraciones públicas, los responsables de la toma de decisiones y quienes hacemos investigación. En ocasiones se adoptan decisiones sin tener en cuenta toda la ciencia que hay detrás, y por eso es fundamental que trabajemos de la mano. En Canarias llevamos décadas investigando. Desde los años 80 se ha trabajado intensamente en favor de la ciencia, aunque muchos de esos avances son ahora cuando están adquiriendo una mayor visibilidad. Detrás hay años de esfuerzo de investigadores y profesores de la ULPGC, pero también del Instituto Español de Oceanografía en Tenerife y de otros centros científicos del Archipiélago. Estamos trabajando para mejorar el conocimiento relacionado con los océanos, impulsar la concienciación social y favorecer la transferencia de ese conocimiento. Desde mi responsabilidad como también presidenta del Grupo de Ecología del Zooplancton del ICES, intento aportar mi granito de arena para situar a Canarias en el mapa científico internacional. Aun así, esto no depende solo de los investigadores, porque es un esfuerzo colectivo. Por eso es tan importante la divulgación y la sensibilización. Debemos ser más conscientes de lo que tenemos y de la necesidad de proteger nuestras aguas para que quienes vengan detrás también puedan disfrutarlas.

Participar en una evaluación de esta magnitud debió de suponer un reto importante. ¿Fue complicado alcanzar un consenso científico?

La experiencia fue muy enriquecedora y el consenso fue sencillo, ya que se trata de la tercera edición. Formé parte de un equipo internacional integrado por más de 550 expertos de 86 países. Lideramos el capítulo cuatro mujeres investigadoras, cada una especializada en un ámbito distinto del plancton. La elaboración del informe requirió cerca de dos años y medio de trabajo, reuniones, revisión de literatura científica y consultas continuas. Fue una gran responsabilidad, pero también una oportunidad única para contribuir a un documento que servirá de referencia para investigadores, gestores y responsables políticos de todo el mundo.

A su juicio, ¿cuál es el mensaje más urgente que deberían escuchar los responsables políticos y la sociedad sobre el futuro de los océanos?

Aunque el océano parezca inmenso, no es infinito. Su salud determina nuestro clima, nuestra alimentación y nuestro futuro. Por eso, cuidar el océano es, en realidad, cuidarnos a nosotros mismos. Sabemos cuáles son los problemas y también muchas de las soluciones: reducir emisiones, proteger los ecosistemas marinos, disminuir la contaminación y apoyar la investigación científica. No es un mensaje de resignación, sino una llamada a la acción. Todos podemos contribuir a la conservación de un patrimonio del que dependemos y que debemos preservar para las generaciones futuras.