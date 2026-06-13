Las mujeres representan ya la mitad del relevo agrario en Canarias

Fuertes, formadas y sin miedo a dar un paso al frente. El sector primario canario siempre ha contado con la presencia de mujeres que, desde la segunda fila, tiraban de las empresas familiares sin hacer mucho ruido. Sus nombres no aparecían en la titularidad de las compañías ni en el listado de subvenciones que conceden las administraciones al sector, pero muchas han dedicado toda su vida al campo. Los tiempos han cambiado y ese trabajo que se realizaba en la sombra ahora tiene mucha mayor visibilidad. Hoy las nuevas generaciones de mujeres están tirando de un sector que sufre un grave problema de relevo generacional.

Los datos reflejan esa transformación. Entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2026, el peso de las mujeres ocupadas en el sector primario canario pasó del 25% al 35,9%. El incremento refleja una presencia cada vez mayor en una actividad que durante décadas estuvo asociada a una imagen eminentemente masculina, pese a que miles de mujeres han trabajado históricamente en explotaciones agrícolas y ganaderas familiares del Archipiélago.

La tendencia también se aprecia en las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores. Según las resoluciones de concesión publicadas por la Dirección General de Agricultura del Gobierno canario, en 2016 se otorgaron 212 subvenciones, de las que 50 correspondieron a mujeres, un 23% del total. Ocho años después, en 2024, de las 53 ayudas concedidas, 25 fueron para mujeres, lo que elevó su participación hasta el 47%. Es decir, prácticamente una de cada dos incorporaciones subvencionadas correspondió ya a una agricultora.

«Las mujeres siempre han estado, lo que ocurre es que no eran visibles», afirma la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez. «Detrás de una explotación agrícola o ganadera había una gran mujer, aunque no apareciera en primera línea», aclara. La dirigente sostiene que la situación está cambiando y que cada vez son más las mujeres que deciden incorporarse al sector y liderar proyectos propios.

Agricultoras en una explotación de Tenerife. / LP/DLP

Las cifras reflejan un cambio generacional que se está produciendo de forma paulatina en las explotaciones del Archipiélago. Hijas y nietas de agricultores y ganaderos que han decidido continuar con negocios familiares, pero también profesionales que llegan al sector con formación técnica, conocimientos empresariales y una visión más orientada a la comercialización, la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Pérez asegura que las mujeres están desempeñando un papel cada vez más relevante en ese relevo. «Suelen ser proyectos muy pensados, se arriesgan menos y eso hace que tengan más posibilidades de éxito», señala.

Ese fenómeno también se observa en las organizaciones agrarias. Actualmente, las dos principales organizaciones del sector en Canarias están presididas por mujeres, un hecho impensable hace apenas unas décadas y que refleja cómo las agricultoras y ganaderas han ido ocupando espacios de representación y liderazgo. Rompiendo barreras. «Es importante que haya mujeres al frente de las organizaciones agrarias porque somos un referente para las demás», aclara Pérez.

Mandar sin cargo

La presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, coincide con la responsable de COAG en afirmar que la presencia femenina en el campo siempre ha existido, aunque ahora resulte mucho más visible. «Muchas han mandado durante años, pero sin cargo», declara. A su juicio, el reto ahora consiste en que las jóvenes den un paso al frente y ocupen puestos de responsabilidad en cooperativas, asociaciones y empresas agrarias. Según Delgado cada vez es más frecuente encontrar mujeres en las escuelas de capacitación agraria, en explotaciones ganaderas o incorporándose a actividades que tradicionalmente estaban masculinizadas. También atribuye parte de este cambio a la visibilidad que aportan las redes sociales, donde numerosas jóvenes agricultoras y ganaderas muestran su trabajo diario y contribuyen a mejorar la imagen del sector.

La incorporación de mujeres coincide además con un perfil profesional cada vez más cualificado. La agricultura y la ganadería actuales exigen conocimientos técnicos, capacidad de gestión y adaptación constante a nuevas normativas. El campo ya no depende únicamente del esfuerzo físico. La planificación de cultivos, el control sanitario, la digitalización o la comercialización son aspectos fundamentales para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Y estas nuevas generaciones de mujeres llegan con una preparación superior.

Un ejemplo de todo este cambio es Isora García Hernández, agricultora tinerfeña de 38 años y miembro de la junta directiva de Asaga. Pertenece a una generación que ha apostado por profesionalizar los negocios familiares y que entiende la agricultura como una actividad empresarial que exige formación. Procedente de una familia vinculada históricamente al campo, decidió continuar con la actividad tras el fallecimiento de su padre. Desde entonces ha impulsado cambios que han permitido a la empresa ganar valor añadido. Entre ellos destaca la creación de una centralizadora propia para vender directamente al cliente final y reducir la dependencia de intermediarios y cooperativas.

Tradición e innovación

Su explotación está especializada principalmente en la producción de pitaya, aunque también cultiva viñedos, plátanos, limas y aguacates. Una diversificación que combina tradición e innovación en una actividad que, según explica, cada vez despierta más interés entre las mujeres jóvenes. García asegura que ese empuje responde, en parte, a una mayor preocupación por la alimentación y la calidad de los productos. La agricultora participa habitualmente en encuentros y organizaciones de mujeres rurales y sostiene que cada vez son más las que deciden incorporarse a una actividad que durante años fue percibida como un espacio eminentemente masculino.

La historia de Natalia Mayor ofrece otro ejemplo de ese relevo generacional que busca el sector primario canario. Junto a su hermana Beatriz dirige la quesería Naroy, en Tejeda, una empresa familiar que ambas asumieron con 21 años. Una década después gestionan una explotación de cabras majoreras y ovejas canarias y elaboran sus propios quesos.

El negocio llegó a sus manos tras varias generaciones dedicadas a la actividad. Ambas asumieron desde el principio la titularidad y la gestión de la empresa. Mayor sostiene que las mujeres siempre han desempeñado un papel esencial dentro del sector ganadero, especialmente en las tareas vinculadas a la transformación de los productos aunque sin figurar oficialmente como titulares de la actividad. Una situación que comenzó a corregirse con la ley de titularidad compartida, aunque Mayor considera que todavía existen obstáculos administrativos y económicos que dificultan su implantación generalizada.

Queda, según la joven, camino por recorrer para que las mujeres ganen visibilidad dentro del sector. A su juicio, además de favorecer la incorporación de nuevas profesionales, es necesario reconocer el papel de muchas agricultoras y ganaderas que llevan décadas en esto. «No solo hay que apoyar a las que llegan, también hay que ayudar a que las que ya están den un paso al frente», defiende.