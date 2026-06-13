¿Cuánto pagará Canarias por reducir el número de alumnos por aula?

El Ministerio de Educación quiere que para septiembre de 2031 todos los centros educativos de España hayan reducido sus ratios. El proyecto de ley, que ha sido remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, contempla una bajada progresiva del número de alumnos en todas las etapas: de 25 a 22 en Primaria, de 30 a 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y aún sin determinar en Infantil, Bachillerato y Formación Profesional (FP). Aunque el documento ofrece una tregua de poco más de un lustro para que los colegios e institutos se ajusten a estos números, Canarias ya es uno de los alumnos más aventajados del país. Tanto que incluso se ha marcado su propia fecha límite: el curso 27/28.

La reducción de ratios es ya una realidad en las Islas, por lo que ahora la pregunta es otra: ¿cuánto dinero saldrá? En el Archipiélago, este avance costará 92.190.000 euros y obligará a crear un total de 1.184 grupos adicionales. En Educación Primaria, se crearán 732 nuevas clases -de las actuales 4.716 pasarían a 5.448- y en Secundaria, 452 -de 2.285 a 2.737-.

Esos 92 millones irán destinados en exclusiva a aumentar la plantilla de profesores. Por cada nuevo grupo, Educación estima que tendrá que incorporar 1,5 docentes, cada uno de ellos con un coste aproximado de unos 55.000 euros en ESO y 50.000 euros en Primaria. El mayor esfuerzo económico, por tanto, tendría que hacerse en esta etapa educativa -unos 54,9 millones, frente a los 37,2 previstos en Secundaria-. Eso sí, en estos cálculos no se ha tenido en cuenta la creación de aulas que tendrá que llevarse a cabo en aquellos centro que no puedan aumentar su capacidad, por lo que el importe final sería algo superior.

Diferencias entre el plan regional y estatal

El Plan Plurianual desarrollado por la Consejería de Educación canaria es anterior al del Ministerio. Es más, el viceconsejero del área, José Manuel Cabrera, señala que el Ejecutivo central cogió al Archipiélago como ejemplo para elaborar el anteproyecto. "Podríamos decir que copió las medidas que se habían puesto en marcha aquí", destaca. Asimismo aclara que, mientras el texto nacional solo habla de Primaria y ESO, en las Islas han ido un paso más allá y también han establecido un número exacto para la reducción de alumnos en Infantil: un máximo de 16 en 3 años, 18 en 4 años y 20 en el último curso (5 años).

Alumnado NEAE

La principal diferencia entre el modelo isleño y la normativa estatal tiene que ver con el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Lo que plantea el Ministerio es que estos niños cuenten doble, por lo que, si saliera adelante el anteproyecto, Canarias tendría que ajustarse a esta exigencia. Por el momento, en las Islas solo computan como dos plazas los alumnos con NEE por discapacidad o trastorno del espectro autista (TEA), con adaptación curricular significativa (ACUS) y trastorno grave de conducta (TGC), así como los que presenten trastorno grave de la comunicación o del lenguaje con adaptación curricular (AC).

En el Archipiélago, la bajada de ratios está ya a mitad del proceso. "En septiembre, los primeros ciclos de Primaria -hasta cuarto curso- ya estarán en 22 estudiantes y en Infantil de 3 años no pasarán de los 16 niños", explica el viceconsejero. En Secundaria, desde primero hasta tercero, las clases no tendrán más de 25 alumnos. El plan concluirá en el ejercicio 2027-28, con reducciones en los años restantes de Infantil, en quinto y sexto de Primaria y en cuarto de la ESO.

¿Merece la pena?

Lograr un menor número de alumnos por profesor mejora las condiciones de aprendizaje y convivencia. No solo permite a los docentes atender mejor a cada estudiante, sino que también mejora el clima del aula y favorece una mayor participación. La intención, con su puesta en marcha, es avanzar hacia una educación más personalizada, inclusiva y de mayor calidad. Sin embargo, puede que su impacto en el aprendizaje no esté a la altura de la inversión que requiere. Al menos así lo aseguran desde el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol en un estudio reciente.

Según sus cálculos, en la próxima década (2027-2036), el coste presupuestario neto medio sería de 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. Solo en 2031, cuando la ley esté plenamente implementada tanto en Primaria como en la ESO, el coste real alcanzará los 6.549 millones de euros. Para Esade, se trata de "una reforma muy cara y con pocos efectos en el aprendizaje". Asimismo, apuntan que la bajada general de las ratios beneficiará de forma desproporcionada a los centros educativos públicos y concertados donde estudia el alumnado con mayor nivel socioeconómico y cultural.

Noticias relacionadas

¿Dónde habrá más problemas?

Al respecto, el viceconsejero de Educación en Canarias detalla que la mayoría de comunidades autónomas ha criticado que el anteproyecto del Ministerio no tenga asociado una ficha financiera. Sin este documento, no se aumentarán los recursos destinados a cada región, por lo que cada una tendrá que arreglárselas para cumplir con las exigencias estatales. "Por ahora solo estamos hablando del coste del profesorado, pero muchos centros tendrán que crear nuevas aulas; nosotros nos vemos limitados en algunas zonas porque no podemos crear todos los grupos que nos gustarían, sobre todo, en el sur de Tenerife", sostiene. En esos enclaves, la solución alternativa será contratar profesorado para impartir docencia compartida -varios profesores en un mismo espacio-.