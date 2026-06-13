El sábado trae cielos mayormente despejados a Canarias con vientos del norte y descenso térmico

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy sábado en Canarias un predominio de cielos poco nubosos o despejados, si bien en las zonas bajas del norte de las Islas se esperan intervalos nubosos con apertura de claros en las horas centrales. Las temperaturas máximas descenderán en áreas del interior y el viento soplará moderado de componente norte.

Durante la tarde, el viento tenderá a reforzarse en zonas bajas expuestas. En las cumbres será flojo del oeste, excepto en Tenerife, donde se espera viento fuerte del suroeste, con probables rachas muy fuertes.

En el mar, Aemet anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, aumentando a 5 y localmente a 6. Habrá marejadilla y marejada, que irá aumentando a fuerte marejada. En las costas del sur y suroeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla o mar rizada. Además, se prevé mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros.

Temperaturas previstas, mínima/máxima:

LANZAROTE

En el litoral norte y oeste se esperan cielos nubosos, con tendencia a quedar poco nubosos a lo largo de la jornada. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas nocturnas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las diurnas bajarán de forma leve. El viento soplará del norte entre flojo y moderado, aumentando su intensidad por la tarde.

Arrecife: 18 ºC / 26 ºC

FUERTEVENTURA

Durante la madrugada y la noche se registrarán intervalos nubosos en la mitad norte y en los litorales, que tenderán a cielos poco nubosos durante el día. En el resto de la isla predominará el ambiente poco nuboso. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas descenderán de forma leve, con una bajada más marcada en el interior. No se descarta que en el sureste se alcancen de manera local los 30 ºC. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y se intensificará por la tarde, pudiendo soplar ocasionalmente fuerte en la vertiente sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 18 ºC / 29 ºC

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 500-700 metros, predominarán los cielos nubosos, aunque durante la tarde se abrirán amplios claros. En el resto de la isla, el cielo estará despejado, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo por descensos ligeros a moderados de las máximas en zonas de interior, especialmente en el norte. Podrán alcanzarse localmente los 30 ºC en medianías y cumbres orientadas al sur. El viento soplará del norte, entre flojo y moderado, y arreciará por la tarde en zonas bajas del oeste y sureste, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 ºC / 23 ºC

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 600-800 metros, se esperan cielos nubosos, con apertura de amplios claros desde la mañana. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados, aunque podría aparecer algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el interior, especialmente en medianías. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y aumentará por la tarde en zonas bajas del extremo noroeste y, de manera local, en la fachada sur del área metropolitana. En cumbres soplará viento flojo del oeste, salvo en altas cumbres, donde será fuerte del suroeste, con probables rachas muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 19 ºC / 28 ºC

LA GOMERA

El norte, por debajo de los 600-800 metros, amanecerá nuboso, aunque se abrirán amplios claros a lo largo del día. En el resto de zonas predominarán los cielos despejados, con algún intervalo ocasional en el sur durante la madrugada. Las temperaturas apenas variarán, salvo por ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. El viento soplará del norte, entre flojo y moderado, y se reforzará por la tarde en zonas bajas expuestas del noroeste y este, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes al final del día. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 18 ºC / 25 ºC

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 700-900 metros, se prevén cielos nubosos, que tenderán a abrir amplios claros durante la jornada. En el resto de zonas predominará el cielo despejado, con algún intervalo ocasional en el oeste durante la madrugada. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas de interior. El viento será del norte, entre flojo y moderado, y aumentará por la tarde en zonas bajas del noroeste y del este, donde podría registrarse algún intervalo de viento fuerte. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste, moderado en cotas altas expuestas de La Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma: 15 ºC / 23 ºC

EL HIERRO

En el norte, por debajo de los 600-800 metros, habrá cielos nubosos, con tendencia a abrirse amplios claros durante el día. En el resto de la isla, el cielo permanecerá despejado. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, salvo ligeros descensos en zonas de interior. El viento soplará del norte, entre flojo y moderado, y se intensificará por la tarde en zonas bajas expuestas del noroeste y nordeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

Valverde: 14 ºC / 21 ºC