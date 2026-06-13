Tradicionalmente se dice que tras la visita de un papa a cualqueir país se espera una primavera vocacional, precisamente cuando los sacerdotes parecen una especie en vía de extensión vista la realidad de los seminarios por la falta de vocaciones, algo que también afecta en las diócesis de San Cristóbal de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los últimos en recibir la llamada, algunos proceden de familias profundamente creyentes; otros se alejaron durante años de la Iglesia antes de reencontrarse con ella. Los hay que dejaron carreras universitarias, empleos estables o proyectos personales para iniciar un proceso de discernimiento que puede prolongarse durante casi una década. Nadie habla de milagros repentinos ni de conversiones fulminantes; prefieren hablar de procesos. Años de preguntas, acompañamiento espiritual, formación y maduración personal. En algunos casos la vocación apareció en la infancia; en otros llegó después de décadas de vida profesional. La reciente visita del papa León ha servido para reforzar una convicción compartida: la vocación sigue existiendo, aunque hoy nazca en escenarios muy distintos a los de generaciones anteriores.

En la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna el Seminario Menor se ha limitado al acompañamiento en familia; el número de quienes cursan ya estudios de Teología se ha duplicado, aunque un dato más rimbombante que trascendetne, pues se han duplicado los tres o cuatro de los últimos años... Estos son los últimos en sentir la Llamada, en la Diócesis nivariense.

Jordi Santiago Rivero Duarte (32 años, Cuba) es natural de Ciego de Ávila, llegó a Tenerife hace cuatro años tras la muerte de su madre para reunirse con su familia. Ya había pasado por el seminario en Cuba y trabajado posteriormente en la curia diocesana, por lo que conocía de cerca la vida de la Iglesia. Instalado en San Isidro, pensó que aquella etapa había quedado atrás, pero la vocación reapareció y hoy cursa cuarto año de formación mientras estudia Filosofía en la Universidad de La Laguna.

Arturo González González (30 años, San Miguel de Abona) estudió Psicología. Realizó un máster y comenzó su vida laboral antes de decidirse por el seminario. La inquietud vocacional lo acompañaba desde la adolescencia, cuando participaba activamente en la vida parroquial de su municipio. Tras un periodo de discernimiento, optó por responder a esa llamada y actualmente realiza su primer año de formación. Es hijo del alcalde de San Miguel de Abona.

La vida de Dumitru Dorku (43 años, Rumanía) estuvo marcada por el abandono en la infancia y una posterior adopción por parte de una mujer consagrada que le transmitió la fe. Tras pasar por un seminario franciscano en su juventud, desarrolló una larga carrera profesional en el sector turístico como animador, cantante y responsable de actividades hoteleras. Ya instalado en Tenerife redescubrió una vocación que creía aparcada y decidió regresar al seminario, donde hoy realiza el año propedéutico.

Raúl Suárez, Francisco Merino, Bernardo Díaz, Antonio Mejías, Daniel Acevedo y Joel Artiles, del Seminario Diocesano de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Pablo César Cruz tiene 44 años y nació en Colombia. Afincado en Tenerife desde 2001, trabajó durante años en el sector de la publicidad y se alejó progresivamente de la Iglesia. Una predicación escuchada por casualidad a través de YouTube despertó de nuevo su fe y lo llevó a replantearse completamente su vida, hasta el punto de romper con su novia para atender la llamada. Aquel proceso de reencuentro con Dios terminó conduciéndolo al seminario, donde lleva tres años formándose para el sacerdocio.

Ramón Pernía Sánchez (25 años, Venezuela) creció en una familia muy vinculada a la vida parroquial en Táchira y descubrió pronto su vocación sacerdotal. Tras comenzar su formación en el seminario de su país, aceptó la propuesta de continuarla en Tenerife, lejos de su familia y de su entorno habitual. Actualmente cursa cuarto año y destaca la riqueza de convivir con compañeros de distintas nacionalidades y culturas.

David Cruz Callicedo Ortiz (48 años, Colombia). Es el mayor de los seminaristas y acumula una amplia experiencia de vida religiosa. Durante diecisiete años formó parte de los Hermanos de la Divina Providencia, congregación dedicada a la atención de personas con discapacidad, labor que desarrolló también en Tenerife tras llegar a la Isla en 2011. Tras un largo proceso de discernimiento ingresó en el seminario en 2022 para retomar una vocación sacerdotal que nunca desapareció.

David García Rosa (39 años, Tejina) conoce el seminario desde niño. Ingresó con apenas trece años y permaneció once años en formación antes de iniciar una nueva etapa en la familia franciscana, donde vivió durante doce años dedicado a la educación y la pastoral juvenil. Hoy cursa sexto año de formación para el sacerdocio diocesano y compagina sus estudios con el trabajo pastoral en una parroquia del norte de Tenerife.

Daniel Acevedo Paternina (Colombia, 21 años) fue uno de los seis seminaristas de Gran Canaria que participó en la visita del papa León XIV a Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. En esta segunda isla, el grupo al completo colaboró en la distribución de la comunión a los fieles que se acercaron a comulgar. De origen colombiano, recuerda que fue precisamente durante su etapa estudiantil en su país natal cuando la tía de una compañera de clase comenzó a hablarle con mayor profundidad sobre la Iglesia y la religión cristiana, algo que poco a poco despertó en él un creciente interés. «Gracias a eso conocí un poco más la vida de fe», subraya.

Sin embargo, ser seminarista no entraba en sus planes. Desde adolescente, su idea era formarse como educador social o profesor de Ciencias Sociales. Fue a los 15 años, tras su llegada a la Isla, cuando empezó a acudir con más frecuencia a la parroquia. «Anteriormente, uno de los indicios de que me gustaría ser sacerdote era que fui monaguillo», recuerda. Tras terminar el Bachillerato inició el Grado en Teología, que compagina con su formación en el seminario, donde se prepara «para poder ser sacerdote». «La formación del seminario es humana, afectiva y también tiene la parte pastoral», recalca.

La visita del papa León XIV supuso una sorpresa para el grupo, especialmente porque en junio del año anterior habían viajado a Roma con motivo del Jubileo de los Seminaristas. En esta ocasión, pionera en la Isla, Acevedo participó activamente en los preparativos litúrgicos. «Hemos llevado a cabo una preparación; en mi caso, me encargué de toda la parte litúrgica, como el ensayo de los monaguillos y de los lectores, además de ser el ceremoniero en Arguineguín», destaca.

Joel Artiles Dávila (Gran Canaria, 20 años), otro de los compañeros, también sintió la llamada desde pequeño. En sus ratos libres, muchas veces jugaba a ser cura: cogía una galleta que simulaba el «cuerpo de Cristo» y era su bisabuela, practicante, quien participaba en aquel juego con él. Tras acabar el Bachillerato de Artes, cursó un ciclo de Fotografía y actualmente se encuentra en una etapa de discernimiento para descubrir «qué quiere el Señor de nosotros». Tiene claro, además, que próximamente comenzará también el Grado en Teología.

«Para la visita de León XIV me he preparado con mucha oración, pero también con mucha ilusión y actividad», destaca Artiles, quien durante la misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria fue el encargado de sostener el misal en los momentos correspondientes de la celebración. El encuentro con el papa fue, para él, una experiencia muy especial. «En Gran Canaria nos regaló algunos rosarios, le estrechamos la mano y tuvimos la posibilidad de hablar un ratito con él», celebra Artiles.

Raúl Suárez Cazorla (Gran Canaria, 22 años) procede de una familia practicante. Cuando era muy pequeño comenzó a ir a la iglesia con su abuela y con su padre, aunque al llegar a la adolescencia se fue alejando de la vida de fe y empezó a dedicar más tiempo a los videojuegos. Fue durante sus estudios de grado medio cuando sintió un vacío interior. «Ahí le dije a un cura conocido que si podía hablar con él», recuerda. Aquella conversación le llevó a retomar su vínculo con la Iglesia. Este es su primer curso en el seminario y, aunque reconoce que desea ser sacerdote, también subraya que el camino vocacional implica discernimiento.

«Cuando llegas por primera vez al seminario te das cuenta de que no estás ahí para ser sacerdote, sino para ser lo que Dios te llama», afirma. En cuanto a la visita del papa León XIV, explica que el grupo se preparó tanto corporal como espiritualmente, con momentos de oración y rezo. Durante la estancia del pontífice en Gran Canaria, Suárez se encargó del micrófono en distintos momentos de la celebración.

Antonio Mejías García (Gran Canaria, 24 años) también ha estado vinculado a la Iglesia desde pequeño junto a sus padres. Para él, ser seminarista es sinónimo de ayudar a los demás, una de sus prioridades desde que llegó al seminario. «Es una ayuda para que las personas puedan desahogarse conmigo», recalca. Durante la misa del pontífice, Mejías desempeñó la labor de ceremoniero de los diáconos. Para esta celebración se preparó tanto espiritual como mentalmente, «ya que impone mucho ver a tantas personas», reconoce.

Francisco José Merino Cuendez, sevillano afincado en la isla, es uno de los seminaristas de mayor edad del grupo. «Yo soy una vocación tardía, entré con la carrera ya terminada», resalta. No obstante, su vínculo con la vida religiosa comenzó mucho antes. De joven llegó a entrar en el seminario, aunque tuvo que dejarlo cuando su padre enfermó.

Con el paso de los años inició también una etapa como fraile y fue precisamente durante un retiro en Las Palmas de Gran Canaria cuando volvió a plantearse su vocación. Tras cursar el Grado en Teología, lleva ya más de dos años en el seminario de Gran Canaria. Durante la visita del papa, Merino participó en distintos momentos de la celebración: llevó las ofrendas, lavó las manos al pontífice y colaboró «de muchas formas» en la liturgia.

Bernardo Díaz Almeida, luchador de lucha canaria y seminarista, es otro de los veteranos del grupo. Durante la eucaristía, fue el encargado de portar la cruz papal. Comenzó el Grado en Arquitectura en Gran Canaria y lo terminó en Tenerife, isla en la que se casó con «una mujer increíble». Sin embargo, tras el fallecimiento de su esposa hace cinco años, empezó a centrarse con más intensidad en el camino sacerdotal. Después de una amplia trayectoria profesional como técnico en ayuntamientos, en el Cabildo de Gran Canaria y como profesor, Díaz vivió la visita del pontífice con especial intensidad.

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Trece historias diferentes, trece caminos marcados por dudas, cambios de rumbo y decisiones difíciles. Ninguno asegura haber escuchado una voz extraordinaria. Hablan más bien de intuiciones, encuentros, preguntas y procesos de acompañamiento. En tiempos en los que la fe parece cada vez más discreta, ellos representan una realidad pequeña en número, pero significativa por la fuerza de sus historias: la de quienes todavía se sienten llamados a dedicar su vida al servicio de los demás.