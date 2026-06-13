La visita de León XIV rompe récords en Canarias: TVC firma su mejor dato en años

Televisión Canaria lideró la segunda jornada de la visita del papa León XIV a Canarias, celebrada en Tenerife y que despidió el viaje del Santo Padre por el Archipiélago, con un histórico 24,9% de cuota de pantalla, el mejor dato de la temporada y uno de los registros más altos de toda la historia de la cadena. La televisión pública no alcanzaba una cifra similar desde el 28 de septiembre de 2021 durante la erupción volcánica de La Palma. La señal institucional producida por Televisión Canaria llegó además a cientos de millones de espectadores a través de televisiones de todo el mundo.

El administrador general de RTVC, César Toledo, agradeció “el abrumador respaldo de la audiencia de las Islas a una cobertura histórica, que ha vuelto a situar a la televisión pública en lo más alto del podio y consolida una tendencia de crecimiento constante desde el inicio de la temporada”.

Toledo felicitó además “a los magníficos profesionales de los Servicios Informativos, la radio y la televisión públicas canarias, que han demostrado una extraordinaria capacidad de planificación y un enorme talento en la ejecución de la cobertura más compleja de la historia de la televisión en las islas”.

El extraordinario seguimiento de la audiencia convirtió además a Televisión Canaria en la cadena autonómica líder de la FORTA y en la televisión más vista del día en Canarias por delante de todas las cadenas nacionales, superando ampliamente a Antena 3, La 1, Telecinco, La Sexta y Cuatro. Un total de 496.000 espectadores acumulados siguieron la programación de TVC durante el viernes.

Los servicios informativos y programas especiales de Televisión Canaria lideraron ampliamente sus respectivas franjas de emisión gracias a una programación volcada con la visita del Santo Padre. El ‘Telenoticias 1’, presentado por Fátima Plata y Fernando Timón, se convirtió en el programa con más seguimiento de la cadena con un 30,2% de cuota, 131.000 espectadores de audiencia media y 233.000 espectadores acumulados.

La cobertura especial en directo conducida por Eva Trujillo, con más de ocho horas de emisión dedicadas a la visita papal, dominó también su franja con un espectacular 38,6% de share, una audiencia media de 122.000 espectadores y 362.000 espectadores acumulados.

El liderazgo de la cadena se mantuvo desde primera hora de la mañana con ‘Buenos Días Canarias’, presentado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, que encabezó su franja con un 26,5% de cuota de pantalla, 27.000 espectadores de media y 96.000 espectadores acumulados. El especial informativo de tarde conducido por Marta Modino lideró igualmente su horario con un 17,5% de share, 71.000 espectadores de media y 162.000 espectadores acumulados.

Por su parte, el ‘Telenoticias 2’, presentado por Marta Modino y Antonio Cárdenes, cerró la jornada con un 15,6% de cuota, 70.000 espectadores de media y 147.000 espectadores acumulados.

Televisión Canaria registró además un destacado seguimiento entre el público joven, alcanzando un 35,6% de cuota entre los espectadores de 13 a 24 años y un 28,3% entre las personas de 25 a 44 años, unos datos inéditos para la cadena pública en este tipo de cobertura.

El administrador general de RTVC, César Toledo, hizo hincapié en el crecimiento de la audiencia joven, que “en el rango de 13 a 24 años alcanzó los mejores datos, superando todos los registros y rejuveneciendo de forma sorprendente la media de edad de nuestro perfil de audiencia”.

“Estamos realmente orgullosos y satisfechos no solo por el éxito y la belleza de nuestra cobertura, sino por haber ayudado a transmitir el mensaje del Santo Padre, que puso en valor ante el mundo la solidaridad del pueblo canario en la respuesta al fenómeno migratorio, y nos interpeló a todos a huir de la polarización y las narrativas divisivas que avivan el enfrentamiento y el desencuentro”, concluyó César Toledo.

Dos jornadas históricas

En el acumulado de las dos jornadas de la visita del Santo Padre a Canarias, Televisión Canaria alcanzó una media del 22,2% de share y reunió a 684.000 espectadores acumulados, consolidándose como la referencia informativa absoluta para los canarios durante la visita papal.

La cobertura especial realizada por Televisión Canaria movilizó a toda la redacción y al equipo técnico de la cadena en el mayor despliegue audiovisual realizado hasta la fecha por los medios públicos canarios. Más de 30 horas de emisión en directo permitieron seguir desde todos los puntos clave de Gran Canaria y Tenerife cada acto de la visita del pontífice con especiales informativos, conexiones permanentes y programación dedicada íntegramente al acontecimiento histórico.

La Radio Canaria también realizó una cobertura histórica de la visita del papa León XIV con 16 horas de programación en directo durante las dos jornadas y presencia en todos los puntos estratégicos del recorrido del Santo Padre tanto en Gran Canaria como en Tenerife. La emisora pública registró además un incremento del 70% en su consumo habitual en streaming gracias al seguimiento de la audiencia.

El director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, destacó que “han sido dos jornadas de intenso trabajo más los numerosos días de preparación, pero todo ha salido muy bien gracias al gran equipo de profesionales que tenemos”. Trujillo añadió que “ha sido una forma maravillosa de celebrar nuestro 18 aniversario”.

La cobertura especial de la visita del papa León XIV a España desarrollada por Televisión Canaria entre el 6 y el 12 de junio alcanzó un total de 55 horas y 19 minutos de emisión vinculada al acontecimiento, con un alcance acumulado de 666.000 espectadores, lo que representa al 30,2% de la población canaria mayor de cuatro años.

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Con este despliegue histórico, los medios públicos canarios reafirmaron su capacidad para liderar la cobertura de los grandes acontecimientos que marcan la historia de las Islas, con una programación especial que convirtió a Televisión Canaria y La Radio Canaria en la referencia informativa indiscutible para cientos de miles de ciudadanos durante la visita del papa León XIV, llevando además la señal producida por TVC a televisiones de todo el mundo y demostrando que los medios públicos canarios están preparados para afrontar con solvencia, ambición y rigor el mayor reto audiovisual institucional de su historia.