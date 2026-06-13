La visita del papa León XIV deja 140 asistencias sanitarias en Canarias

El dispositivo sanitario desplegado con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias atendió a un total de 140 personas durante los actos celebrados en Gran Canaria y Tenerife, según informó este sábado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Del total de asistencias registradas, cien se realizaron este viernes en Tenerife y las cuarenta restantes durante la jornada del jueves en Gran Canaria.

Las incidencias atendidas estuvieron relacionadas principalmente con cuadros asociados al calor, episodios de ansiedad y otros problemas de salud de carácter leve.

El operativo sanitario fue coordinado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y formó parte del amplio dispositivo de seguridad y emergencias organizado con motivo de la primera visita de un pontífice al Archipiélago.

Según destacó el Ejecutivo autonómico, se trató de un despliegue "sin precedentes", diseñado para prestar cobertura sanitaria de forma simultánea en cinco emplazamientos distintos vinculados a la agenda del Santo Padre.

En el dispositivo participaron cerca de 300 profesionales del SUC, hospitales del Servicio Canario de la Salud, la Gerencia de Atención Primaria, Cruz Roja Española y alumnado del Máster de Urgencias, Emergencias y Críticos de la Universidad Europea de Canarias.

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Además, se movilizaron alrededor de un centenar de recursos sanitarios, entre ellos ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y de soporte vital básico, así como vehículos de intervención rápida, coordinación y logística distribuidos en los diferentes puntos del recorrido papal.