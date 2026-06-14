La Aemet prevé viento fuerte en Gran Canaria este lunes, con cielos despejados y hasta 30 grados

Canarias comenzará la semana con cielos nubosos en el norte de las islas, aunque se abrirán amplios claros durante las horas centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Gran Canaria, la jornada estará marcada por la nubosidad en el norte, el viento del nordeste y temperaturas que podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en las costas del archipiélago y podrán bajar ligeramente en zonas de interior. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas. En el caso de Gran Canaria, no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Gran Canaria

En Gran Canaria estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en costas y bajarán ligeramente en el interior. Se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste.

El viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste. No se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 grados

Lanzarote

En Lanzarote estará nuboso durante la madrugada y la noche, aunque la nubosidad disminuirá a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el interior durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 18 / 25 grados

Fuerteventura

En Fuerteventura, el norte y los litorales estarán nubosos a primeras y últimas horas, aunque disminuirá a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas tendrán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas en el interior. El viento soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en Jandía y en el litoral suroeste.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 19 / 25 grados

Tenerife

En Tenerife estará nuboso en el norte por debajo de los 1000-1200 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en costas y ligeros descensos en el interior.

El viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, la vertiente sudeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 26 grados

La Gomera

En La Gomera estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1100 metros, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielo despejado en general.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y este.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 grados

La Palma

En La Palma estará nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 1000-1200 metros, con apertura de amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto, despejado, con algún intervalo en el oeste.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 16 / 23 grados

El Hierro

En El Hierro estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo oeste.

Temperaturas previstas:

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Valverde: 15 / 20 grados