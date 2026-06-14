Ebrima Drammeh, un ‘tiktoker’ contra las mafias

«La migración no importa porque quienes arriesgan la vida en el mar son hijos de familias pobres». Ebrima Drammeh dice esta frase con la entereza de quien ha visto demasiado y siente la migración como una herida abierta. Madres esperando una llamada que nunca llega, jóvenes que desaparecen en el océano y familias que venden lo poco que tienen para pagar un viaje que muchas veces termina en silencio. Ebrima no habla desde la comodidad de un despacho o desde la frialdad de las estadísticas. Habla desde la memoria, desde el miedo, la soledad y la incertidumbre de quien sabe lo que supone abandonar su casa. Salió de Gambia, empujado como tantos otros, por la esperanza y la necesidad. Imaginaba Europa como un lugar donde encontrar trabajo, estabilidad y una forma de sostener a los suyos. En su decisión había ilusión, pero también desconocimiento. Esa distancia entre el sueño y la realidad es la que hoy intenta explicar a quienes piensan en subirse a un cayuco.

Ebrima es el responsable de la oenegé Migrants Situation Gambia, que trabaja sobre el terreno para concienciar a los jóvenes gambianos de los peligros de la migración irregular. Cada día recorre comunidades, colegios, playas y mercados para compartir testimonios y advertir de los riesgos de la migración irregular; pero su mensaje también se transmite a través de las redes sociales, donde se ha convertido en una voz muy reconocida en Gambia. Ebrima es, en la práctica, un influencer de la concienciación migratoria, con más de 500.000 seguidores, en un país con 2,8 millones de habitantes. Usa su visibilidad para desmontar falsas promesas, alertar de los peligros de la ruta atlántica y acompañar a familias que buscan a sus desaparecidos.

Uno de los lugares que frecuenta es la playa de Tanji, una franja de arena marcada por el ir y venir de pescadores, que se ha convertido en uno de los principales puntos de partida de cayucos hacia Canarias. Caminando entre barquillas y redes, pasa horas bajo el sol, hablando con quienes piensan en marcharse y con las familias que temen perderlos. Les escucha, les pregunta, les cuenta lo que no siempre aparece en los relatos de éxito. También suele acudir al mercado de Serekunda, el más bullicioso del país, donde la vida se abre paso entre puestos, gritos, motos, polvo y calor. Allí, los rumores corren deprisa: quién quiere marcharse, quién está reuniendo dinero, quién ha hablado ya con un intermediario, quién ha desaparecido del barrio sin despedirse. Ebrima, en medio de ese caos, se detiene, pregunta y conversa, para tratar de llegar antes que las mafias.

Ebrima volvió a Gambia para contar la parte del sueño europeo que no aparece en las redes

Él optó por la ruta mediterránea. Primero fue hasta Libia, a 3.700 kilómetros de su hogar, para dar el salto a Malta y después a Italia, donde residió durante 12 años. Vivió con «dificultades, incertidumbre y sufrimiento», algo que nunca había imaginado antes de salir de casa. La migración, comprendió pronto, no era una línea recta hacia la prosperidad. Tuvo que enfrentarse a la inestabilidad laboral, a condiciones de vida difíciles, a la presión de estar lejos de su familia y a una soledad que no siempre se cuenta. Migrar, señala, es sobrevivir en un país extraño, aprender sus normas, convivir con la nostalgia y con la obligación de demostrar que todo ha merecido la pena. «Con el tiempo, comprendí que la realidad de la migración era muy distinta al sueño europeo», explica.

Después de doce años en Europa, decidió regresar a Gambia. Para él no fue una rendición, sino una reconciliación. Necesitaba reconstruir su vida en casa. Volvió cerca de su familia, de su cultura, de sus calles, de su lengua. Y volvió con la convicción de que si su historia podía servir para evitar que otros jóvenes emprendieran el mismo camino sin conocer sus riesgos, entonces debía contarla. «Volver no fue una decisión fácil», admite.

En Gambia, la migración irregular atraviesa barrios, aldeas y familias enteras. Se habla de ella en las casas, en los mercados, en los puertos, en los grupos de guasap. Casi todos conocen a alguien que se fue, a alguien que llegó, a alguien que fue deportado, a alguien que desapareció. La ruta hacia Canarias se ha convertido para muchos jóvenes en una opción extrema pero, en ocasiones, la única opción frente al desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades.

Las muertes no se cuentan

Ebrima escucha cada día historias de jóvenes que terminaron sus estudios y no encuentran trabajo; de trabajadores con salarios insuficientes; de familias que esperan ayuda y de comunidades donde el éxito se mide, cada vez más, por la capacidad de llegar a Europa y enviar dinero. «Muchos jóvenes se sienten frustrados porque, incluso después de terminar sus estudios o aprender un oficio, siguen sin encontrar un empleo estable ni poder ayudar a sus familias», explica.

A la presión económica se suma la presión social. Europa aparece en redes sociales como una «vitrina de triunfos». Coches, ropa nueva, casas, celebraciones... Pero rara vez muestran los centros de acogida, la espera administrativa, la explotación laboral, el miedo a la deportación, las deudas, la discriminación o la muerte. «Las historias de éxito se comparten ampliamente», advierte Ebrima, «pero a las dificultades, las deportaciones, las desapariciones y las muertes rara vez se les da visibilidad». La consecuencia de ese desequilibrio es «una imagen incompleta, que genera una ilusión peligrosa».

Una de las ideas equivocadas más extendidas, explica Ebrima, es creer que el viaje por la ruta canaria es «corto y manejable». Muchos jóvenes subestiman la distancia, el tiempo en el mar y la velocidad con la que cambia el océano. Piensan que llegarán a España en pocos días, que la embarcación resistirá, que los organizadores saben lo que hacen. Sin embargo, se encuentran con barcos de madera sobrecargados, falta de combustible, días sin agua ni comida, tormentas y desapariciones que dejan una estela de dolor en tierra.

Desaparecer en el horizonte

Cuando una familia pierde el contacto con un hijo, un hermano o un esposo, empieza una espera insoportable. Los primeros días son decisivos, pero también los más confusos. Nadie sabe con certeza qué embarcación tomó, desde dónde salió, con quién iba, si fue interceptado, si llegó, si naufragó, si está detenido, si sigue vivo. En ese escenario de incertidumbre, Migrants Situation Gambia intenta ordenar el caos. El trabajo de Ebrima empieza con la búsqueda de datos: nombre completo, edad, última ubicación conocida, punto de salida, fecha del viaje, posibles contactos. Después activa redes comunitarias, contactos en zonas pesqueras, personas a lo largo de la ruta, alertas en redes sociales y comunicación con autoridades o canales de rescate cuando hay indicios de una llegada, una interceptación o una tragedia. Él sabe que no siempre hay respuestas.

«Las familias viven durante meses o incluso años con la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos, detenidos o desaparecidos en el mar», explica. Esa espera, dice, genera ansiedad, depresión y traumas en muchas comunidades. En algunos lugares, la pérdida repetida de jóvenes de una misma familia o una misma aldea se convierte en un duelo colectivo difícil de procesar.

Los jóvenes creen que la ruta canaria es corta, pero hay tormentas, hambre, sed y desapariciones

Pero también está el dolor de quienes vuelven. Los retornados cargan a menudo con una vergüenza que no les corresponde. Algunos regresan voluntariamente y otros son deportados. Vuelven sin dinero, sin el éxito prometido, sin poder mostrar que el sacrificio mereció la pena. En Gambia, llegar a Europa se ha convertido en una señal de prestigio y regresar puede sentirse como fracasar. Ebrima conoce esa presión y por eso insiste en que el retorno también necesita acompañamiento, apoyo psicosocial y oportunidades reales de reintegración. Si no hay alternativas, muchos lo intentarán otra vez.

Para evitar más muertes en el mar, Ebrima sostiene que no basta con repetir mensajes de advertencia, hace falta cambiar las condiciones que empujan a los jóvenes a subirse a los kulung -como llaman a los cayucos en Gambia-. «No se trata solo de lanzar mensajes generales de «no migres»; se trata de contar la verdad completa. De explicar que Europa no empieza con un empleo seguro ni con una casa, sino muchas veces con un centro de acogida, papeles pendientes y años de incertidumbre», relata.

Su mensaje no es contra la migración, lo que defiende es que nadie debería verse obligado a elegir entre no tener futuro o arriesgarse a morir en el mar. «Migrar no puede ser una trampa construida sobre la pobreza y la desinformación», subraya Ebrima, quien insiste en que los jóvenes deben conocer los riesgos antes de entregar su vida a una mafia. «La esperanza no se basa en una única gran solución», resume. A su juicio, se necesitan cambios graduales, que pasan por una juventud con energía, una diáspora implicada, instituciones que avancen y conciencia sobre los riesgos de la migración irregular.

Por eso, Ebrima recorre Gambia -físicamente y a través de las redes sociales- con su historia personal convertida en advertencia. Y no solo habla del peligro de partir, sino de la posibilidad de quedarse, de reconstruir, de imaginar un futuro que no obligue a desaparecer en el horizonte.