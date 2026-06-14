El programa 'Activídate' reduce el consumo de fármacos entre los usuarios en Canarias

El programa Activídate ha comenzado a reflejar en las consultas médicas uno de los objetivos que motivaron su puesta en marcha en Canarias: evitar el sedentarismo y reducir la dependencia a determinados fármacos, a través de la práctica regular de ejercicio físico. De hecho, en los centros participantes ya se han registrado casos de pacientes que han dejado de requerir medicación para controlar la hipertensión, e incluso, que han podido abandonar el consumo de tratamientos ansiolíticos. Así lo pone de manifiesto el doctor Ramón Medina, director del centro de salud de Teror, donde se encuentra una de las siete unidades activas de ejercicio físico (UAEF) con las que cuenta ahora mismo la iniciativa en las Islas.

«En nuestro caso, hemos observado estos beneficios sobre todo en mujeres de entre 55 y 60 años, que han conseguido bajar de peso y controlar su tensión gracias al deporte», informa el facultativo.

Y es que el factor que más influye en los resultados es, precisamente, la disminución del peso corporal. «Los pacientes que pierden entre un 5% y un 10% de su peso son los que obtienen mayores beneficios y en los que nos planteamos reajustar el tratamiento», aclara el especialista en Medicina General y Comunitaria.

Ventajas

Sin embargo, los beneficios no solo se aprecian a nivel cardiovascular, también se han observado mejoras en el estado de ánimo y en el control de la ansiedad. «El ejercicio físico es un arma muy potente, pero hay que tener en cuenta que los cambios no se producen de forma inmediata, sino que son el resultado de un trabajo constante que se ha mantenido durante unos seis meses», precisa el doctor.

Hay que recordar que Activídate arrancó el pasado septiembre como un proyecto piloto impulsado de forma conjunta entre las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. La propuesta se dirige a las personas sedentarias mayores de 55 años que presentan algún factor de riesgo cardiovascular, pues uno de los mayores propósitos es utilizar la actividad física como una herramienta terapéutica para mejorar el control de enfermedades crónicas y reducir la dependencia de tratamientos farmacológicos cuando la evolución clínica lo permite.

Los usuarios son derivados desde los centros de salud a las UAEF, que están presentes en todas las islas. Allí reciben una pauta de ejercicio individualizada y supervisada por profesionales de la actividad física. «No todos presentan el mismo grado de sedentarismo ni el mismo riesgo cardiovascular. En función de eso se diseña el ejercicio y el seguimiento posterior», subraya Noemí Rodríguez, directora de este proyecto en el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (Colef).

La intervención está concebida para desarrollarse durante un período que ronda los seis meses, aunque algunas personas alcanzan los objetivos antes de ese plazo y pueden recibir el alta. Las recomendaciones generales pasan por acumular entre 120 y 180 minutos semanales de actividad física, repartidos en al menos dos o tres sesiones.

En la actualidad, hay un total de 655 personas adheridas a la iniciativa

Con base en una encuesta realizada en abril entre 533 usuarios atendidos, el 96,2% se declaró satisfecho o muy satisfecho con la experiencia. «La valoración positiva está vinculada tanto a la atención recibida por los educadores físicodeportivos como a los progresos percibidos por los propios participantes», apunta Rodríguez.

La adherencia también presenta resultados favorables. Tanto es así que una auditoría interna realizada sobre unos 120 pacientes el pasado mayo en la unidad de Teror mostró que más del 90% se encontraba satisfecho con el funcionamiento del programa, alrededor del 70% seguía participando de forma regular, un 20% mantenía una práctica intermitente y solo cerca de un 10% había abandonado.

Al cierre de ese mes, Activídate acumulaba un total de 694 derivaciones en el Archipiélago y 655 usuarios atendidos, lo que supone una tasa de atención del 94,38%.

Ahora bien, más allá de los efectos sobre la salud, el doctor Medina destaca el impacto comunitario de la iniciativa, ya que los participantes desarrollan la actividad en instalaciones deportivas municipales, parques activos y otros recursos del entorno, lo que contribuye a dinamizar la vida local y favorecer la incorporación de nuevos usuarios. En Teror, además, el Ayuntamiento estudia la creación del bono Activídate, que incluirá descuentos en centros deportivos para facilitar que los participantes mantengan la práctica del ejercicio una vez finalizado el programa.

Además de en el citado municipio grancanario, el programa se desarrolla en las localidades de Añaza –Tenerife–, Tinajo –Lanzarote–, La Frontera –El Hierro–, San Sebastián de La Gomera, Gran Tarajal –Fuerteventura– y en Villa de Mazo –La Palma–. Según adelanta Noemí Rodríguez, la intención ahora es activar cuatro UAEF más en las Islas.

Teniendo en cuenta los últimos datos disgregados por islas, ahora mismo hay 69 usuarios en Villa de Mazo, 28 en Tuineje, 129 en Tinajo, 187 en Añaza, 75 en La Frontera, 41 en San Sebastián de La Gomera y 126 en Teror.