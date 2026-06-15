El 68% de las prescripciones de antibióticos en España son innecesarias y Sanidad se ahorraría entre 8 y 31 millones si no los recetara: "En muchos casos, el médico los manda por curarse en salud"

Las prescripciones inadecuadas continúan siendo una de las problemáticas del sistema sanitario. Múltiples estudios que analizan los tratamientos a los que se someten los pacientes han sacado a la luz que existen ocasiones en las que se dan casos de consumir varios medicamentos para tratar la misma patología, como ocurre con los pacientes crónicos polimedicados. En el caso de los antibióticos, un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) revela que el 68% de las prescripciones de antibióticos en la Atención Primaria española son innecesarias, algo que puede derivar en el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos, una amenaza a la salud pública "que se cobra 35.000 vidas al año en Europa", según Laura Vallejo, una de las investigadoras. Además, su reducción prescriptiva podría suponer un ahorro de entre 8 y 31 millones de euros a Sanidad.

El estudio ha sido liderado por las investigadoras del Departamento de Métodos Cuantitativos Económicos de la ULPGC, Laura Vallejo y Beatriz González, junto a Fabiana Raynal y Marina Elistratova, además de investigadores del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGOL). La investigación analiza el impacto económico ligado a la reducción de las prescripciones innecesarias de antibióticos en Atención Primaria a partir de los datos del proyecto europeo Happy Patient, que se llevó a cabo en España, Francia, Grecia, Lituania y Polonia.

Entre la falta de tiempo y de medios el médico, por curarse en salud, prescribe antibióticos, porque de tratarse de una infección bacteriana que no se trate con estos fármacos puede desencadenar un problema grave de salud Laura Vallejo — Investigadora del estudio

Vallejo explica que el método que se ha empleado para identificar el porcentaje de prescripciones inadecuadas empezó por el diseño de los expertos clínicos del proyecto de los criterios "que harían que un tratamiento con antibióticos se considerase necesario" para distintos tipos de infecciones, "como una neumonía o una faringitis". A partir de ahí, se recogieron todos los datos de las personas que pasaban por consulta bajo una sospecha de infección, durante tres meses, en distintos entornos clínicos de los cinco países participantes. Los datos recogidos eran comparados con los criterios previamente diseñados para discernir si se trataba de una receta adecuada o no.

Las patologías con un mayor número de antibióticos mal recetados son el covid-19 y la gripe, en las que "el 100% de las prescripciones se consideran innecesarias" según Vallejo, otitis y faringitis. Las causas de estos tratamientos incorrectos son multifactoriales. La gran presión asistencial de los centros sanitarios deriva en que el médico no pueda analizar de forma detallada todos los síntomas del paciente se suma a la falta de herramientas para realizar un diagnóstico en el mismo momento de la consulta: "Entre la falta de tiempo y de medios el médico, por curarse en salud, prescribe antibióticos, porque de tratarse de una infección bacteriana que no se trate con estos fármacos puede desencadenar un problema grave de salud", cuenta la investigadora.

Por otro lado, los propios pacientes "ya van al médico esperando el antibiótico" al relacionar las sintomatologías que les llevan a pasar por la consulta con otras que ya han padecido anteriormente, lo que termina por ejercer una presión en el médico en la que "si no se le prescribe el antibiótico es como si no lo hubieran tratado". La ausencia de una indicación clínica clara se suma a este factor para derivar en, por ejemplo, emplear estos fármacos cuando realmente se trata de una infección de origen vírico y no bacteriano.

El estudio, además de cuantificar los datos, también aporta posibles soluciones desde las distintas perspectivas que conforman la atención asistencial. Desde la perspectiva del enfermo, Vallejo explica que una de las intervenciones que se realizaron dentro del proyecto fue utilizar un material que los médicos facilitaban a sus pacientes para explicarles por qué no necesitan de un antibiótico y que las personas no sintieran que abandonaban las consultas "con las manos vacías".

Por otro lado, se desarrollaron una serie de herramientas de comunicación, "como pósters que se ponen en la puerta de las consultas o en las salas de espera", con información sobre "cuándo es necesario un antibiótico y para qué tipo de enfermedades se utiliza". De esta manera, se consigue que el ciudadano "esté mejor formado" y, además, "mejore la interacción con su médico".

Desde la perspectiva del profesional, la intervención se centró en «poner al día a los sanitarios sobre cuándo es clínicamente necesario prescribir los antibióticos». Del mismo modo, se impartieron cursos de formación para mejorar la comunicación con las personas que acuden a la consulta. Estas medidas, implementadas en los cinco países de estudio, supusieron una reducción promedio «de un 10% en el descenso de prescripciones inadecuadas»: «Observamos que, a partir de intervenciones relativamente sencillas, se puede producir un impacto muy significativo», asevera Vallejo.

A partir de estos datos se cuantificó el ahorro que supondría a los sistemas sanitarios de los países. Se trata de dos escenarios (en el caso de España, 8 y 31 millones) dependiendo de la reducción que se consiguiera: la media es un descenso del 10%, correspondiente al primer dato, y el mayor descenso fue del 20%, que corresponde a la cifra más alta.