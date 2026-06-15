La Aemet avisa de hasta 30 grados en Gran Canaria este lunes y viento fuerte en varias zonas

Gran Canaria arrancará este lunes con nubosidad en el norte y cielos despejados en el resto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas apenas variarán, aunque podrán alcanzarse localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en algunas zonas de la isla, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

En el conjunto de Canarias, la jornada será similar, con nubes en el norte de las islas, claros durante las horas centrales y cielos poco nubosos o despejados en el resto. En el mar se espera viento del nordeste, marejada o fuerte marejada y posible intensificación en el canal Anaga-Agaete.

Gran Canaria

En Gran Canaria estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros, con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en las costas y ligeros descensos en el interior. Se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste.

El viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste, sin descartar alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 23 grados

Lanzarote

En Lanzarote estará nuboso durante la madrugada y la noche, aunque la nubosidad disminuirá a poco nuboso el resto del día.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento soplará del nordeste moderado, con algún intervalo fuerte en el interior durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 18 / 25 grados

Fuerteventura

En el norte y litorales de Fuerteventura estará nuboso a primeras y últimas horas, disminuyendo a poco nuboso durante el resto de la jornada.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en el interior. El viento será del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en Jandía y en el litoral suroeste.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 19 / 25 grados

Tenerife

En Tenerife estará nuboso en el norte por debajo de los 1000-1200 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios en costas y registrarán ligeros descensos en el interior. El viento será del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en zonas bajas del extremo noroeste, vertiente sudeste y, localmente, en la fachada sur del área metropolitana.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 26 grados

La Gomera

En La Gomera estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1100 metros, con tendencia a abrir amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, el cielo estará despejado en general.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y este.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 grados

La Palma

En La Palma estará nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 1000-1200 metros, con apertura de amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto, despejado, con algún intervalo en el oeste.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El viento será del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 16 / 23 grados

El Hierro

En El Hierro estará nuboso en el norte por debajo de los 900-1000 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso durante el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y el extremo oeste.

Temperaturas previstas:

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