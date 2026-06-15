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Camilo estrena su gira de 2026 en el Tenerife Music Festival

El concierto fue la primera parada del tour global del artista colombiano Camilo, que compartió escenario con figuras como Ana Mena o Pablo Alborán.

Camilo en Tenerife Music Festival 2026

Camilo en Tenerife Music Festival 2026 / New Event

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Adolfo Rodríguez

Adolfo Rodríguez

En el último lustro Camilo se ha labrado una fama bien merecida como uno de los artistas más populares en España. Más allá de sus canciones, que han copado los puestos más altos de las listas de éxitos de nuestro país, la relación que Camilo ha establecido con nuestro país está basada en una conexión natural con el público, que se hermana con él en los muchísimos directos que ha dado en los últimos años.

En esta ocasión, Camilo ha escogido Canarias, concretamente la isla de Tenerife, como arranque de su gira mundial. Y es que el colombiano dio este sábado un concierto histórico como cabeza de cartel del festival Tenerife Music Festival.

Una cita al lado del mar en la que también estuvieron presentes otros grandes rostros de la música como es el caso de Ana Mena, Pablo Alborán o Iván Ferreiro.

Una noche para el recuerdo que vivió su punto de máxima afluencia en el Puerto de Santa Cruz en el momento en el que salió al escenario el artista colombiano. Eran las 23:05 horas cuando Camilo por fin salió a escena al ritmo de ‘Una Vida Pasada’. Desde ahí, un repaso por el repertorio clásico de hits de Camilo -como son ‘Favorito’, ‘Vida de rico’,’Por primera vez’,…- y multitud de momentos emotivos con sus fans, su tribu.

Un repertorio impresionante, plagado de algunas de las mejores canciones del pop latino de todos los tiempos que han levantado al público de Canarias antes de hacer lo mismo por medio mundo: de Amsterdam a Ciudad de México.

Setlist de Camilo en Tenerife Music Festival

1. UNA VIDA PASADA

2. MILLONES

3. FAVORITO

4. BEBE

5. MEDLEY

6. NO SE VALE

7. MANOS DE TIJERA

8. MISMO AIRE

9. ME TOCA A MI

10. SALITRE

11. AUTODIAGNOSTICO

12. LA BODA

13. VIDA DE RICO

14. MACHU PICCHU

15. PLIS

16. POR PRIMERA VEZ

17. KESI

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