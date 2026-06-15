Desarrollo estatutario
Canarias y el Estado abordarán la participación en la gestión de los aeropuertos el 2 de julio
El Estatuto de Autonomía de 2018 respalda la participación isleña en decisiones sobre tasas aeroportuarias y planes de inversión
La comisión bilateral Canarias-Estado para abordar la participación en la gestión de los aeropuertos de las Islas ya tiene fecha: el viernes 2 de julio. La cita, que con toda probabilidad se celebrará en Madrid al haber sido la primera reunión en Tenerife, es considerada prioritaria por el Ejecutivo autonómico en aras de avanzar en un modelo que permita al Archipiélago participar en las "decisiones estratégicas que afectan a la red aeroportuaria".
El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, explicó que el Ministerio de Administraciones Públicas remitirá esta semana los borradores de la documentación que se analizará en la reunión.
El Gobierno canario ha planteado que el acuerdo tome como referencia el alcanzado con el País Vasco, mediante un «órgano de participación reforzada entre ambas administraciones», aunque subraya que el caso canario cuenta con un respaldo estatutario específico.
Tasas e inversiones
El portavoz recordó que el artículo 161, en concreto los puntos tercero y cuarto, del Estatuto de Autonomía de 2018 reconoce a Canarias la posibilidad de participar de forma activa en decisiones vinculadas "a tasas aeroportuarias y planes plurianuales de inversión".
"Canarias no quiere un asiento en el consejo de administración de Aena, sino formar parte de las decisiones que afecten a los aeropuertos en esta comunidad autónoma", afirmó.
Cabello insistió en que la reivindicación "no es más que el cumplimiento de la ley", en tanto en cuanto el Ejecutivo autonómico considera que la singularidad territorial y la dependencia aérea obligan a reforzar la participación canaria en la gestión aeroportuaria.
Según Cabello, el ministerio conoce que el Estatuto canario "va más allá" que el marco jurídico del acuerdo vasco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
- Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas
- La playa canaria que acaba de ser reconocida entre las mejores del planeta
- El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
- Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas