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Canarias, de farolillo rojo a liderar las altas en dependencia: más ayudas reconocidas y menos espera

El Archipiélago es la comunidad donde más ha aumentado el número de dependientes con prestación, pero sigue estando entre las regiones con más lista de espera y más personas en el limbo

Una persona dependiente pasea acompañada de una trabajadora de Cruz Roja. Actividad de Cruz Roja con los mayores para un reportaje sobre atención sociosanitaria en Tenerife. La coordinadora se llama María Alcaraz: 678 42 13 21. Irán caminando de la Basílica de la Candelaria a la sede de Cruz Roja en Candelaria en la avenida Constitución, nº46. | 10/10/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero

Una persona dependiente pasea acompañada de una trabajadora de Cruz Roja. Actividad de Cruz Roja con los mayores para un reportaje sobre atención sociosanitaria en Tenerife. La coordinadora se llama María Alcaraz: 678 42 13 21. Irán caminando de la Basílica de la Candelaria a la sede de Cruz Roja en Candelaria en la avenida Constitución, nº46. | 10/10/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero / Arturo Jiménez| Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

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Claudia Morín

Canarias sigue resistiéndose a pisar el freno en Dependencia. Si a nivel nacional el número de beneficiarios con prestación solo aumentó un 2,9% en lo que va de 2026, el Archipiélago -en ese mismo periodo- multiplicó por siete el ritmo estatal (22%). Este acelerón sin precedentes sitúa al territorio insular como la comunidad con el mayor crecimiento, muy por encima de Cantabria (6,6%) y de Madrid (4,2%), las dos regiones que ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Archipiélago, que durante años estuvo instalado en los últimos puestos del ranking, ha pasado de ostentar algunos de los datos más negativos del país a liderar la mejora del Sistema. Así lo destaca el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, publicado este lunes. Este mismo documento también recoge otras dos cifras que juegan a favor del Archipiélago: la lista de espera cayó un 20,7%, mientras que el número de personas con derecho reconocido a una prestación creció un 9,1%.

Canarias, por tanto, no solo atiende a más usuarios, también lo hace más rápido. Desde hace unos meses, la espera media en Dependencia está por debajo del año, una reducción insólita. En concreto y siempre según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), desde que un isleño presenta la primera solicitud hasta que se le resuelva el expediente pasan 335 días. Pese a que en lo que va de año se ha recortado la demora en 95 días -la reducción más significativa del país-, el descenso sigue sin ser suficiente, ya que la norma establece un plazo máximo de seis meses (180 días).

Cae la demora media

En lo que va de legislatura –unos tres años– la demora se ha reducido en unos 440 días, es decir, en más de un año. Si en julio de 2023 los datos del Ministerio situaban al Archipiélago en la peor posición del ránking, con 782 días, en este último informe ya han alcanzado su particular meta: conseguir que ningún vecino tenga que esperar más de 365 días por una resolución de grado. Aun así, siguen estando entre las regiones con peores datos.

Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional atribuyen el acelerón del último año al Decreto 46/2025, aprobado en abril de 2025. Tras la entrada en vigor de esta norma, el personal de la Dirección General comenzó a determinar en una única visita el grado de dependencia del solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), dos trámites que antes se hacían por separado. La situación también ha mejorado gracias a una modernización de los trámites –que han pasado del papel al digital– y a un refuerzo del personal.

Las asignaturas pendientes

Canarias, al partir de datos muy negativos, sigue teniendo asignaturas pendientes. Una de ellas es reducir el número de personas en el limbo de la dependencia, es decir, con el grado y el derecho a recibir ayudas reconocidos, pero sin prestación o servicio efectivos. De los 17.457 isleños que figuran en la lista de espera, uno de cada cinco está esperando por algún trámite de este tipo, el porcentaje más alto de todo el país.

Desde el departamento que dirige Candelaria Delgado, defienden que este limbo se reducirá de manera notable con el nuevo sistema público de ayuda a domicilio, en vigor desde principios de mayo. Hasta este momento, los vecinos de los enclaves más remotos -como Anaga o Morro Jable- tenían muchas dificultades para acceder a este recurso porque no encontraban empresas que quisieran llevar al personal a sitios alejados. Ahora, sin embargo, la Consejería ha firmado un contrato con la compañía BCM Gestión de Servicios para garantizar que la ayuda llega a todas partes, por lo que podrán tener a una persona asignada prácticamente desde que terminen con los trámites de la valoración del grado y del PIA.

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360 fallecidos

Otra de las tareas pendientes es el número de fallecidos en lista de espera. Entre enero y mayo fallecieron 360 personas, lo que se traduce en 72 muertes cada mes y dos cada día. Al respecto, la Consejería resalta que, de seguir este ritmo, el año cerraría con 864 decesos, un dato bastante por debajo al registrado en 2025 (2.202) y muy inferior al de ejercicios como 2023 (6.500).

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