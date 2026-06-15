Canarias impulsa 17 proyectos de I+D para dar respuesta a los grandes retos del archipiélago
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura destina 2,6 millones de euros a iniciativas de I+D aplicada sobre salud, agua, cambio climático, transición energética y digitalización
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, dirigida por Migdalia Machín, ha resuelto de forma definitiva la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de investigación y desarrollo (I+D) aplicada, que permitirá financiar un total de 17 iniciativas científicas en Canarias con una dotación global de 2,6 millones de euros.
La gestión de estas ayudas se realiza a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y se enmarca en la estrategia regional de impulso a la investigación con impacto en la sociedad y el tejido productivo.
Proyectos desarrollados por las principales entidades científicas del Archipiélago
Las investigaciones serán ejecutadas por la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), reforzando el papel del sistema científico canario en la generación de conocimiento aplicado. Los proyectos seleccionados abarcan áreas estratégicas como la gestión del agua, el cambio climático, la transición energética, la transformación digital, la salud y la mejora de la competitividad económica.
Entre las iniciativas destacan trabajos centrados en la detección de contaminantes en acuíferos mediante nuevos materiales, así como estudios sobre los efectos del cambio climático en especies invasoras y la evaluación de ecosistemas insulares a través de tecnologías avanzadas de observación terrestre. En el ámbito de la economía azul, se impulsarán proyectos vinculados a la eficiencia energética en embarcaciones de alta velocidad y al análisis de la dinámica del plancton en el océano subtropical.
Energía, digitalización y salud como ejes prioritarios
La convocatoria también incluye proyectos relacionados con la transición energética y la digitalización, como el desarrollo de comunidades energéticas inteligentes, sistemas de localización en interiores mediante gemelos digitales o nuevos materiales con aplicaciones en seguridad y energía.
En el área de salud, las investigaciones abordarán patologías como la diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas y renales, la salud cerebral en mujeres en etapas perimenopáusicas, infecciones oculares o enfermedades neurodegenerativas, entre otros ámbitos clínicos. Asimismo, se financiarán proyectos orientados al bienestar animal y la mejora de la productividad ganadera, junto con estudios sobre nuevos materiales aplicados a la construcción y la eficiencia de infraestructuras.
Refuerzo del sistema científico canario
La consejera Migdalia Machín ha destacado que esta convocatoria refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con una investigación orientada a ofrecer soluciones reales a los retos del Archipiélago, conectando el conocimiento científico con las necesidades sociales y económicas.
Machín subrayó además que esta edición amplía su alcance respecto a convocatorias anteriores, al pasar de 12 a 17 proyectos financiados y aumentar la inversión global destinada a la investigación aplicada. Según señaló, estas iniciativas contribuyen a impulsar la transferencia de conocimiento, fomentar la innovación en los sectores productivos y generar empleo cualificado vinculado al ámbito investigador.
La convocatoria se enmarca dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada) y cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del programa operativo 2021-2027. Los proyectos se desarrollarán entre 2026 y 2028, con el objetivo de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del Archipiélago y favorecer la transferencia de conocimiento hacia la economía productiva.
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