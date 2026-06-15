Canarias planta cara al maltrato a mayores con nuevos protocolos para prevenir y detectar situaciones de abuso

Canarias planta cara al maltrato a las personas mayores con nuevos protocolos para prevenir, detectar e intervenir situaciones de abuso. Hasta ahora, el Archipiélago carecía de directrices específicas sobre cómo actuar ante estos casos, pero la Consejería de Bienestar Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ya han elaborado los primeros procedimientos de actuación, fruto de casi una década de trabajo conjunto. Entre ellos figuran un protocolo de detección e intervención en situaciones de maltrato en el ámbito sociosanitario y otro centrado en el ámbito comunitario, es decir, en el entorno más cercano de la persona afectada, entre otros documentos.

Así lo dio a conocer la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante la inauguración de la jornada Hacia una cultura del Buen Trato — que coincidió con el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y permitió presentar los distintos procedimientos—. El evento, que se celebrará también el próximo viernes en Gran Canaria, se enmarca en el segundo eje del Plan Maresía de la Dirección General de Mayores y Participación Activa, que tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores. En este sentido, la jornada reunió a 160 profesionales del tercer sector, ámbito sanitario, y fuerzas y cuerpos de seguridad para poner el foco en la protección de los derechos de las personas mayores, además de reforzar la sensibilización social frente a cualquier forma de abuso, discriminación o maltrato.

La puesta en marcha de estas pautas requiere aun la aprobación de un decreto

La puesta en marcha de estos protocolos requiere aún la aprobación de un decreto específico que regule su desarrollo y garantice su aplicación coordinada en todos los agentes implicados, desde policías y guardias civiles hasta profesionales de la justicia, la sanidad y los servicios sociales. No obstante, la consejera prevé que la nueva norma entre en funcionamiento antes de que concluya la legislatura, es decir, en un plazo inferior al año. De forma paralela, ya han comenzado los primeros pilotajes para comprobar la eficacia de los protocolos y ajustar su aplicación antes de su despliegue definitivo.

Contenido de los protocolos

Por su parte, el doctor en Psicología por la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández, pudo presentar durante la jornada los contenidos y las funcionalidades de los protocolos. "Son planes de actuación que permiten establecer una ruta clara ante cualquier sospecha de maltrato a una persona mayor", apuntó. En este contexto, subrayó que lo primero es detectar las posibles señales de alerta, que pueden manifestarse de distintas formas.

Y es que el abuso a mayores no se reduce exclusivamente al maltrato físico, es decir, aquel que puede ocasionar heridas corporales, dolor y deterioro de la salud. También puede adoptar formas psicológicas, mediante amenazas, insultos, humillaciones o intimidaciones; económicas, a través del uso indebido del dinero o los bienes de la persona mayor; o sexuales, con cualquier conducta o contacto sin consentimiento. Por otro lado, las negligencias también pueden verse como otra forma de maltrato, cuando no se proporcionan los cuidados necesarios, como la medicación o la atención básica.

El maltrato a mayores no es solo físico, también puede ser sexual o económico

Una vez identificada una posible situación de riesgo, el caso debe comunicarse a los responsables correspondientes para iniciar una investigación que determine si existe o no maltrato. Si la sospecha se confirma, el protocolo contempla una intervención adaptada a la gravedad y urgencia del caso, con medidas destinadas a proteger a la víctima y alejarla del presunto agresor. Además, el documento fija las actuaciones que deben seguir los distintos profesionales implicados y prevé un seguimiento posterior para garantizar que la situación no se repita. Siempre con el objetivo de que la persona mayor permanezca protegida.

¿Por qué ocurre la violencia hacia los mayores?

En muchos casos, el estrés y la sobrecarga de los cuidadores puede favorecer situaciones de maltrato. La falta de apoyo, la escasa formación para afrontar tareas o el desconocimiento de los recursos disponibles pueden generar altos niveles frustración que, en algunos casos, derivan en conductas inadecuadas. Por otro lado, la dependencia de la persona mayor también incrementa su vulnerabilidad frente a posibles abusos, especialmente cuando necesita ayuda constante para desarrollar actividades básicas. A ello se suma el aislamiento social, tanto de la víctima como de quien la cuida, que dificulta la detección de los casos y reduce las posibilidades de que intervengan terceros. Además, los expertos alertan de qué determinados patrones de violencia aprendidos en el entorno familiar pueden perpetuarse con el paso del tiempo y reproducirse en las relaciones de cuidado.

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La puesta en marcha de estos protocolos irá, a su vez, acompañada de la modificación de la Ley de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. "La norma es de 1996 y no menciona aspectos de la actualidad que son importantes como, por ejemplo, la soledad no deseada o la ciberseguridad", señaló la directora general de Mayores, Verónica Messeguer. A su juicio, tanto la implantación de los protocolos como la adaptación de la ley son dos marcos que deben ir de la mano para que Canarias se convierta en "el mejor sitio en el que envejecer".