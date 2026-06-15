Canarias, entre las regiones más caras para alquilar vivienda en España

El mercado del alquiler continúa tensionado, con precios que se mantienen en niveles históricamente altos pese a que en los últimos meses se aprecia una ligera moderación en el ritmo de subida. La falta de oferta y la fuerte demanda siguen siendo los principales factores que sostienen el encarecimiento de la vivienda en alquiler.

En este escenario, Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país para alquilar una vivienda, consolidándose en los primeros puestos del ranking nacional.

Canarias, quinta comunidad más cara del país

Según los últimos datos del portal Fotocasa, el archipiélago registra un precio medio de alquiler de 16,28 euros por metro cuadrado al mes, lo que lo coloca como la quinta comunidad autónoma más cara de España.

Solo se encuentra por detrás de Madrid (21,96 euros), Cataluña (19,30 euros), Baleares (19,10 euros) y País Vasco (17,55 euros), confirmando que Canarias sigue siendo una de las zonas más tensionadas del país, especialmente en las áreas con mayor presión turística y económica.

Un mercado marcado por la escasez de oferta

Los expertos insisten en que el mercado no está bajando, sino que simplemente crece más despacio. El problema sigue siendo estructural: la oferta de vivienda no es suficiente para cubrir la demanda existente. Esta situación, cercana al colapso en algunos mercados locales, genera una presión constante sobre los precios, que se mantienen en niveles muy elevados incluso en un contexto de menor crecimiento.

Construcción de nueva promoción de vivienda pública en Gran Canaria. / LP / DLP

En el caso de Canarias, este desequilibrio se ve reforzado por factores adicionales como la elevada demanda en determinadas zonas, la presión del mercado turístico y la limitación de suelo disponible.

El acceso a la vivienda, cada vez más complicado

Los máximos históricos en el precio del alquiler tienen un impacto directo en el acceso a la vivienda de muchos canarios. Jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios se ven, en la mayoría de los casos, obligados a destinar una parte cada vez mayor de su renta al pago del alquiler o a reducir sus opciones de vivienda disponible.

Esta situación convierte el acceso a una vivienda en alquiler en uno de los principales retos sociales del archipiélago, en un contexto en el que la competencia por cada inmueble disponible es cada vez mayor.

Aunque el mercado muestra síntomas de estabilización en algunas regiones, los analistas no prevén una bajada generalizada de precios a corto plazo. En Canarias, la tendencia apunta a una posible moderación del ritmo de subida, pero no a una reducción del coste del alquiler.