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'Comisión covid' de Canarias: PSOE y NC no presentan conclusiones propias que exculpen a Torres

La oposición tilda de "paripé" y "circo" la investigación por considerar que su único objetivo desde hace dos años era 'condenar' al expresidente

La socialista Nira Fierro conversa con Raúl Acosta (c.) y Gustavo Santana cuando se constituyó la comisión de investigación en mayo de 2024.

La socialista Nira Fierro conversa con Raúl Acosta (c.) y Gustavo Santana cuando se constituyó la comisión de investigación en mayo de 2024. / Andrés Gutiérrez

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Salvador Lachica

Los grupos de la oposición decidieron dar la ‘espantada’ y no presentar informes alternativos al oficial, asumido por las formaciones que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI), que señala al expresidente Ángel Víctor Torres y a toda la cúpula de la Consejería de Sanidad de la anterior legislatura de llevar a cabo una gestión "opaca, negligente y laxa" de los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.

Desde el PSOE, se insiste en que toda la comisión fue "un paripé" destinado a "construir un relato que hiciera real" lo que dijo la diputada del PP Luz Reverón "el mismo día en que se registró la petición de iniciar la investigación, que existía un caso Torres".

Un circo

Por su parte, la diputada de NC Esther González aseguró que su partido no ha querido participar "en el circo en el que han convertido a esta comisión los partidos que apoyan al Gobierno al incluir informes que no existen y no recoger testimonios aclaratorios que demuestran que no existe responsabilidad política en la contratación sanitaria realizada durante la pandemia".

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Los dos partidos de izquierda mantienen que la contratación de emergencia estuvo justificada por la situación excepcional de la pandemia y que se ajustó al ordenamiento jurídico, aunque creen que deberán mejorarse algunos aspectos de la normativa vigente en futuras emergencias.

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