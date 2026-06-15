Del enfado de tres alumnas al Premio de Excelencia Educativa de Canarias: así nació el comité de igualdad del IES Doramas

En los recreos del IES Doramas no solo hay conversaciones sobre exámenes, desayunos o conversaciones con compañeros y amigos. Desde hace cuatro años, algunos de los estudiantes dedican parte de su tiempo a debatir sobre igualdad, derechos y convivencia y, de ese compromiso, nació uno de los proyectos que este martes recibirá el Distintivo de Excelencia Educativa del Gobierno de Canarias en la Categoría de Coeducación, Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. Un reconocimiento que sitúa al centro de Moya entre los once colegios e institutos distinguidos este año en el Archipiélago.

La historia comenzó en el curso 2021-2022, cuando tres alumnas acudieron a Sonia Santana, actual vicedirectora y coordinadora de Igualdad del centro, cansadas de determinados comportamientos machistas que observaban a su alrededor. «O hacen algo ya o lo hacemos nosotras», recuerda Santana que le dijeron las estudiantes. Un tiempo más tarde, aquellas palabras acabarían convirtiéndose en el germen del comité.

Al principio eran únicamente ellas tres y la propia profesora. Después llegaron más adolescentes del centro educativo: algunos fueron convencidos poco a poco y otros comenzaron a sumarse por iniciativa propia. Hoy el grupo ronda la veintena de integrantes y se ha convertido en una referencia dentro del instituto.

Un espacio seguro

Astrid Sosa, alumna de segundo de ESO, reconoce que al principio sintió miedo por la opinión que pudieran tener otros compañeros. «Me daba bastante vergüenza por la opinión que iban a tener los demás en el instituto, pero vi que todos tenían las ideas muy claras y que no les importaba la opinión del resto», explica. «Hicimos una piña y ahora es más que un lugar de concienciación; es un lugar donde podemos compartir las mismas ideas», concluye.

Para Gisela Medina, de cuarto curso de secundaria, uno de los mayores aprendizajes ha sido descubrir la importancia del trabajo colectivo. «Hemos aprendido a trabajar en grupo, buscando un propósito común. Aunque tengamos ideas diferentes, podemos unirlas y llegar mucho más lejos», comparte orgullosa de lo abarcado desde el comité.

Esa filosofía colaborativa también la destaca Ana Pérez, también de cuarto de la ESO y directora del comité. Explica que ninguna actividad surge de una sola persona, sino de una construcción colectiva en la que las ideas van creciendo con las aportaciones de todos. «Alguien suelta una idea principal y los demás vamos añadiendo», señala. De ese proceso han nacido algunas de las iniciativas más reconocidas del grupo, convertidas en proyectos que después llegan a todo el centro y que los han llevado al reconocimiento que se les entregará mañana.

Ese espíritu también lo destaca Gorka Almeida, estudiante de cuarto de la ESO y director artístico. «Aquí no solo respetamos a quienes piensan igual que nosotros, también hay que respetar a quienes piensan diferente. Al final somos todos iguales independientemente de lo que pensemos», añade el joven.

El comité de igualdad del IES Doramas, formado por una veintena de alumnas y Sonia Santana, vicedirectora del centro. / La Provincia

Aprender haciendo

Las iniciativas impulsadas desde el comité han convertido la igualdad en algo tangible y, a su vez, son una manera de disfrutar de los aprendizajes y la compañía que cada actividad les proporciona. Han organizado performances, encuentros con otros centros, campañas de sensibilización y proyectos audiovisuales.

Uno de los trabajos más destacados fue el documental Así me matan, elaborado junto al alumnado de Psicología. La producción muestra cómo la violencia machista puede comenzar con comportamientos aparentemente normalizados, como el control del móvil o de la forma de vestir, hasta desembocar en formas mucho más graves de violencia.

También han realizado acciones simbólicas como Surca, una representación en la que alumnas del centro encarnaban a las mujeres asesinadas por violencia de género durante ese año.

Entre quienes participaron en aquella acción estaba Brian Naranjo, alumno de segundo de Bachillerato, que la recuerda como una de las experiencias más significativas de su paso por el comité. «Representamos a todas las mujeres asesinadas por violencia de género y fue algo bastante grande porque estuvimos todos unidos», explica. La actividad transformó durante unos minutos la vida cotidiana del instituto en un ejercicio colectiva de reflexión y denuncia.

Otra de las iniciativas que más éxito ha cosechado es El Poni Violeta, un podcast impulsado por los propios estudiantes. El programa combina recomendaciones culturales, actualidad, humor y reflexión sobre igualdad a través de secciones como Poni recomienda, Poni denuncia, Poni se alegra, Preguntas violetas o el singular Tarot Poni.

Parte de ese trabajo se desarrolla también con el apoyo de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa de Moya, que colabora en acciones formativas y actividades de sensibilización.

Una respuesta a los nuevos desafíos

Santana considera que el trabajo del comité sigue siendo necesario porque observa un retroceso preocupante entre parte de la juventud. «Las redes sociales están siendo el principal culpable», afirma. «Contra eso solo nos queda educar, educar y educar», insiste.

Los propios estudiantes coinciden en ese diagnóstico. Talía Castellano cree que muchos jóvenes todavía no tienen interiorizados estos valores. «A veces piensan que la igualdad es algo absurdo o se ríen de ella», señala. Por ello, desde el comité defienden la necesidad de seguir trabajando y no dudan en mantener la premisa de que «la igualdad no se discute». Para mayor refuerzo, el lema del grupo no podía ser otro que «la utopía violeta no se sueña, se construye».

Un reconocimiento colectivo

Aunque el comité ha sido decisivo para obtener el distintivo, la vicedirectora y coordinadora de igualdad del instituto insiste en que se trata de un logro compartido. Santana destaca el trabajo desarrollado durante años por docentes como Mónica Pérez, jefa del departamento de Artes Plásticas, que ha utilizado el arte como herramienta de sensibilización, o José Miguel Pérez, profesor de Lengua y Literatura, impulsor del proyecto Encuentro con Autoras, que acerca al alumnado a escritoras canarias contemporáneas.

El reconocimiento al IES Doramas forma parte de los Distintivos de Excelencia Educativa 2025-2026, que también premiarán a la EEI Almirante Antequera, los CEIP Los Quintana, Almácigo, Los Tarahales, Guiguan, Puntagorda, San Sebastián y Cristóbal García Blairzy, además de los IES Benito Pérez Armas y José Zerpa.

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Todos ellos serán distinguidos mañana en La Gomera por proyectos relacionados con ámbitos como la lectura, las matemáticas, la innovación, la inclusión, la convivencia, la competencia digital, el patrimonio canario o la igualdad. En el caso del Doramas, el galardón reconoce una trayectoria que demuestra que la educación puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social cuando el alumnado deja de ser espectador para convertirse en protagonista.