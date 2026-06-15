¿Cómo conseguir las entradas para ver a Quevedo? La gira 'El Baifo' ya tiene fechas en España

Quevedo ya ha puesto fecha al arranque de El Baifo Tour 2027 en la Península. El artista grancanario ha anunciado sus primeros conciertos de esta nueva etapa con cuatro citas confirmadas en Madrid y Barcelona, en un lanzamiento que mantiene muy presente el imaginario canario que ha acompañado a su último disco.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales con un video que representa en toda regla a Canarias, muy en la línea de El Baifo, el proyecto con el que el cantante ha reforzado su vínculo con las Islas. Sin embargo, entre las fechas publicadas no aparece todavía ningún concierto en el Archipiélago.

Solo cuatro conciertos en su gira nacional

Por ahora, Quevedo ha confirmado dos conciertos en Madrid, en el Movistar Arena, los días 9 y 10 de abril de 2027, y otros dos en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, los días 1 y 2 de julio de 2027. La confirmación de conciertos en estas dos ciudades creó un revuelo en las redes sociales ya que los fans esperaban una gira más amplia.

El grancanario no dudó en responder en su cuenta de X diciendo: "Suerte tienen de que salga de Las Palmas", reafirmando que está viviendo su etapa más autóctona y que en este momento, salir de Canarias no es su prioridad.

¿Y los conciertos en Canarias?

Aunque las primeras fechas de El Baifo Tour 2027 solo incluyen, de momento, paradas en Madrid y Barcelona, Quevedo no ha dejado fuera a Canarias.

En el anuncio publicado en sus redes, marcado por la estética isleña que atraviesa esta nueva etapa, el artista lanzó un mensaje directo a sus seguidores del Archipiélago: en Canarias será “cuando menos se lo esperen”.

La frase no concreta ni fecha ni recinto, pero sí alimenta la expectativa de que las Islas tendrán su propio capítulo dentro de un tour que el grancanario ya había definido como una etapa larga.

¿Cómo puedo conseguir las entradas para Quevedo?

El acceso a las entradas se divide en tres fases. Primero, los fans deben registrarse en la web oficial del tour para optar a la preventa. Ese registro estará disponible hasta el lunes 15 de junio a las 15:00 horas a través del siguiente enlace.

Después, el martes 16 de junio, las personas registradas recibirán un código a partir de las 10:00 horas. Con ese código podrán acceder a la preventa, que comenzará ese mismo día a las 12:00 horas y estará activa hasta agotar el cupo disponible.

La venta general se abrirá el jueves 18 de junio a las 12:00 horas para quienes no hayan conseguido entrada durante la preventa o no se hayan registrado previamente.

Paso a paso para obtener las entradas de Quevedo. / @quevedo.pd

El Baifo Tour es el regreso de Quevedo a los grandes escenarios y llega después de una etapa en la que el artista ha apostado por una identidad más ligada que nunca a Canarias. A falta de conocer nuevas fechas, el anuncio deja una certeza para sus seguidores isleños: el Archipiélago no queda fuera, solo tendrá que esperar.