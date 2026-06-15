Un estudio de la ULPGC revela que siete de cada diez de las prescripciones de antibióticos en Atención Primaria podrían ser "potencialmente innecesarias"

Las prescripciones inadecuadas continúan siendo una de las problemáticas del sistema sanitario. Múltiples estudios que analizan los tratamientos a los que se someten los pacientes han sacado a la luz que existen ocasiones en las que se dan casos de consumir varios medicamentos para tratar la misma patología, como ocurre con los pacientes crónicos polimedicados. En el caso de los antibióticos, un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) revela que el 72% de las prescripciones de antibióticos en Atención Primaria podrían ser "potencialmente innecesarias", según el artículo científico, algo que puede derivar en el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos. una de las principales amenazas para la salud pública. Además, su reducción prescriptiva podría suponer un ahorro de 151 millones de euros a la Unión Europea.

El estudio ha sido liderado por las investigadoras del Departamento de Métodos Cuantitativos Económicos de la ULPGC, Laura Vallejo y Beatriz González, junto a Fabiana Raynal y Marina Elistratova, además de investigadores del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGOL). La investigación analiza el impacto económico ligado a la reducción de las prescripciones innecesarias de antibióticos en Atención Primaria a partir de los datos del proyecto europeo Happy Patient, que se llevó a cabo en España, Francia, Grecia, Lituania y Polonia.

Los datos del estudio muestran que, en muchos casos, los antibióticos se prescriben sin una indicación clínica clara, ya sea porque la infección es de origen vírico, por incertidumbre diagnóstica, falta de herramientas de apoyo a la decisión clínica o por presión por parte de los pacientes.

Hasta 423 millones de ahorro

Según el estudio, cada año se destinan en Atención Primaria 2.700 millones de euros a tratamientos y recursos sanitarios asociados a prescripciones de antibióticos que serían potencialmente innecesarias. Los resultados muestran que la implementación de intervenciones para promover un uso más adecuado de los antibióticos podría generar un ahorro en el conjunto de la Unión Europea de 151 millones de euros anuales en un escenario realista, una cifra que podría llegar a los 423 millones de euros en un escenario optimista.

Uno de los coordinadores del proyecto Happy Patient, Carl Llor, que es el último firmante del artículo, afirma que "invertir en programas para mejorar el uso de antibióticos no solo ayudaría a reducir la resistencia a los antimicrobianos y los efectos adversos asociados, sino que contribuiría a disminuir el gasto de los sistemas sanitarios europeos". Por su parte, Laura Vallejo señala que "cuando se prescribe un antibiótico sin necesidad no solo se contribuye al problema de las resistencias, sino que también se utilizan recursos que podrían destinarse a otras necesidades sanitarias. Nuestros resultados muestran que reducir estas prescripciones innecesarias podría liberar entre 151 y 423 millones de euros cada año en Europa. Estos recursos podrían reinvertirse en intervenciones que mejoren la salud de los pacientes, contribuyendo a sistemas sanitarios más eficientes y sostenibles".

Happy Patient (acrónimo de Health Alliance for Prudent Prescription and Yield of Antibiotics from a Patient-Centred Perspective – Alianza sanitaria para la prescripción prudente y eficiente de antibióticos desde una perspectiva centrada en el paciente) es el primer proyecto europeo de estas características que incluye a todos los actores del sistema sanitario, en todos sus escalones, con el objetivo de frenar el mal uso de los antibióticos y el problema de salud pública que genera su mayor resistencia.