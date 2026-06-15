El 'éxodo' de venezolanos dispara las solicitudes de asilo en Canarias

Menos protección pero más necesidades. Las solicitudes de asilo en España descendieron un 13,7% en 2025. Pero mientras que el panorama nacional marca un retroceso, en Canarias la evolución es distinta. El Archipiélago registró un aumento del 2% en las peticiones de asilo. Un escenario que apunta al 'éxodo' de venezolanos como principal impulsor en un contexto de persistencia de la crisis política, económica y social en el país sudamericano. Así, las cifras señalan que Venezuela es una de las principales nacionalidades solicitantes de asilo en España, con más de 85.000 solicitudes, lo que supone el 59% del total. En Canarias, la relación con el país es sostenida y el Archipiélago es uno de los principales puntos de llegada de la diáspora venezolana. Algo similar ocurre con Mali, otra de las nacionalidades con mayor tasa de reconocimiento de asilo en las Islas y con especial incidencia en la ruta canaria.

Aunque la caída a nivel estatal podría parecer una buena noticia, la realidad es más compleja. El descenso está relacionado con la reducción de llegadas derivada de las políticas de externalización de fronteras y de los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios, y no con una menor necesidad de protección por parte de las personas que huyen de sus países. Esta es una de las principales conclusiones que se desprendieron este lunes durante la presentación del informe anual de CEAR Las personas refugiadas en España y Europa. La caída de las solicitudes de asilo se enmarca, además, en un contexto más amplio: por primera vez en décadas, el número de personas desplazadas en el mundo se redujo un 5% con respecto al año anterior.

El descenso

Desde la entidad advirtieron de que el descenso (tanto de las solicitudes de asilo como de los desplazamientos, que también se refleja en la ruta canaria, donde las llegadas se han reducido más de un 60%) no significa que las causas que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares hayan desaparecido. Todo lo contrario. Regiones como el Sahel, con una influencia directa en los flujos migratorios hacia Canarias, siguen marcadas por el aumento de los conflictos armados, la violencia y la inestabilidad política. Lo mismo que ocurre en Venezuela.

Al mismo tiempo que han bajado las solicitudes de asilo, también ha caído la tasa de reconocimiento. En 2025 se redujo más de siete puntos, hasta quedarse en un 11%. Es decir, de cada 100 personas que piden protección internacional en España, solo 11 la consiguen.

El nuevo Reglamento de Extranjería

Otro de los motivos que puede estar detrás de esta bajada es el nuevo Reglamento de Extranjería. La norma establece que el tiempo que una persona pasa esperando la resolución de su solicitud de asilo no cuenta como arraigo, por lo que no sirve después, no computa, para poder acceder a otros permisos de residencia. Las implicaciones son directas: algunas personas deciden no pedir asilo y buscan otras opciones para regularizar su situación. «Existe una fragilidad en el derecho de asilo», reconoció el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, durante la presentación del informe, quien recordó que el 15% de las llegadas por vía marítima a las Islas correspondieron a menores no acompañados.

El informe denuncia que las vulneraciones de derechos no se producen solo en las fronteras, sino que se mantienen en el acceso a derechos como el empadronamiento. Un escenario que se complica con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. «Va a marcar un antes y un después. Es una apuesta por el retorno y la externalización», recalcó Lorenzo. La postura es clara: «Hay más sombras que luces».

En el acto se presentó el Comité de Personas Refugiadas, integrado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso. Entre sus miembros está Nicole Sirikari Pachka, de República Democrática del Congo, y Edwin Abadía Arboleda, de Colombia. Pachka llegó como turista, pero decidió no regresar a su país para «salvar su vida». «Había normalizado la violencia. Dormía con un ojo abierto por si había que salir corriendo. En Canarias descubrí que podía vivir tranquila», relató. Ahora, el comité le permite «dar voz a otras personas».