Gran Canaria y Tenerife brillan en las finales acuáticas y de kárate de los Campeonatos en Edad Escolar

Los XLIII Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar vivieron este sábado una de sus jornadas más destacadas con la celebración de las finales autonómicas de acuatlón, vela, natación en aguas abiertas, kayak de mar, barquillos de vela latina, surf y bodyboard en Fuerteventura, además del kárate en Tenerife.

Más de 400 jóvenes deportistas procedentes de las ocho islas participaron en una cita organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que continúa consolidándose como una de las principales herramientas de promoción del deporte base en el Archipiélago.

Puerto del Rosario se convirtió en el centro de las modalidades náuticas y acuáticas, con pruebas repartidas entre la playa de Los Pozos, Playa Blanca y la Escuela Insular de Vela. En vela ligera, 34 embarcaciones de la clase Optimist compitieron en una final muy igualada que terminó con Gran Canaria en lo más alto de la clasificación, seguida de Tenerife y Lanzarote.

La vela tradicional también tuvo protagonismo con los barquillos de vela latina, que reunieron a deportistas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. El barquillo Isla de Fuerteventura logró la victoria final, por delante del Archipiélago Chinijo y del Fayna.

Gran Canaria y Tenerife se reparten los títulos en las finales acuáticas / LP/DLP - ED

En kayak de mar participaron 40 jóvenes palistas de categorías infantil, cadete y paracanoe. La presencia de esta última modalidad volvió a reflejar la apuesta de los campeonatos por la inclusión. En infantil y cadete se impusieron deportistas del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, mientras que en paracanoe vencieron representantes del Club Amigos del Piragüismo de Gran Canaria.

Las finales de surf y bodyboard, celebradas en Playa Blanca, estuvieron condicionadas por el pequeño tamaño de las olas, lo que obligó a los participantes a demostrar una gran capacidad de adaptación. Gran Canaria se proclamó vencedora, por delante de Tenerife y Fuerteventura. El Hierro destacó además con una meritoria cuarta posición en su primera participación.

El acuatlón fue otra de las modalidades con mayor presencia y estrenó este año la competición de relevos mixtos por selecciones insulares. En categoría cadete individual vencieron Enea Cuchetti, de Lanzarote, y Carla Ruiz, de Gran Canaria. En los relevos mixtos, Gran Canaria logró el primer puesto, seguida de Lanzarote y Tenerife, y también se impuso en la clasificación general por islas.

Las competiciones celebradas en Fuerteventura y Tenerife reunieron a más de cuatrocientos jóvenes deportistas en una jornada marcada por la convivencia y el alto nivel competitivo / Picasa

La playa de Los Pozos acogió igualmente las finales de natación en aguas abiertas, con cerca de un centenar de deportistas benjamines y alevines. Gran Canaria dominó la jornada al imponerse en ambas categorías, con Tenerife y Lanzarote completando los podios.

De forma paralela, el pabellón El Galeón de Adeje, en Tenerife, fue escenario de las finales regionales de kárate, con cerca de 150 participantes en kata y kumite. El club tinerfeño Shurite-LK1 encabezó el medallero con seis oros, cuatro platas y dos bronces, seguido por el Kaizen Karate Club y el Kinamic Karate, de Gran Canaria.

La jornada volvió a poner de relieve el buen momento del deporte escolar en Canarias, con jóvenes de todas las islas compartiendo competición, convivencia y experiencias en un entorno marcado por el respeto, la deportividad y el compañerismo.

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Los Campeonatos de Canarias de Deportes en Edad Escolar continuarán el próximo 20 de junio con las finales de ciclismo de montaña en San Bartolomé, Lanzarote, una disciplina que se incorpora por primera vez al programa de esta edición.