Ignacio, el niño que volvió a ponerse en pie y vivió un momento único con el papa León XIV en Gran Canaria

Ignacio tiene 9 años, padece una enfermedad rara y había dejado de caminar antes de Navidad. Meses después, tras una operación que su familia considera providencial, volvió a ponerse en pie unos minutos al día y ha cumplido otro sueño: recibir la bendición del papa León XIV en Gran Canaria.

El pequeño viajó desde Sevilla junto a su familia para ver al Pontífice durante su visita a la isla. Y lo consiguió. El Papa lo tomó por los hombros, lo bendijo y dejó una imagen que emocionó a todos los que conocieron su historia.

La familia de Ignacio llegó a Canarias con un deseo muy claro. El niño quería ver al Papa León XIV. Así lo contó su hermano, José Manuel Castillo de Luna, en el programa La Linterna de COPE, donde relató la emoción vivida en la catedral de Santa Ana.

El sueño de Ignacio en Gran Canaria: ver al Papa

“Cuando nos preguntaban: bueno, ¿a qué vais a Canarias? Ignacio lo tenía clarísimo: vamos a ver al Papa. Y la verdad que así ha sido”, explicó.

El encuentro superó todas las expectativas. Según su hermano, Ignacio no solo pudo ver al Pontífice, sino que también recibió su gesto de cercanía. “Le ha visto, le ha tocado, le ha abrazado”, relató emocionado. Otro de sus hermanos incluso pudo besar el anillo del pescador, un momento que la familia describe como imposible de explicar con palabras.

La familia Castillo de Luna al completo en el acto que se celebró en la Catedral Santa Ana / La Provincia

Ignacio padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara, degenerativa y muy agresiva. Su hermano la define como “una especie de ELA con esteroides” por la dureza de su evolución.

La enfermedad ha obligado a la familia a vivir en una carrera constante para darle la mejor calidad de vida posible. Antes de la pasada Navidad, Ignacio perdió la capacidad de caminar, un golpe muy duro para él y para todos los suyos.

Desde entonces, la prioridad ha sido encontrar tratamientos, terapias y soluciones que le permitan conservar autonomía y bienestar el mayor tiempo posible.

La operación que le permitió volver a ponerse en pie

La familia relata que existía una operación en Barcelona que podía ayudar a Ignacio a caminar de nuevo, pero durante un tiempo parecía imposible. Según José Manuel, los obstáculos médicos y administrativos impedían que la intervención saliera adelante.

Todo cambió en febrero, después de que el Papa León XIV impulsara unas jornadas de oración por los niños con enfermedades sin cura. La familia participó en ellas y, poco después, la operación se desbloqueó.

La misa del papa León XIV en el estadio de Gran Canaria / Andrés Gutiérrez

“De manera milagrosa, porque los milagros existen y este es uno de ellos, fue participar en estas jornadas de oración y la operación salió adelante”, afirmó el hermano de Ignacio.

La intervención se realizó en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Allí le cortaron los tendones y, con ayuda de unos aparatos ortopédicos llamados calipers, Ignacio ha podido volver a ponerse de pie.

El cambio en la vida del pequeño ha sido enorme. Ahora puede caminar entre 10 y 15 minutos al día gracias a esos dispositivos ortopédicos.

“Es como si fuera Iron Man”

Su hermano lo explica con una imagen muy gráfica: “Podríamos decir que es como si fuera Iron Man. Lo ponemos de pie y ya puede caminar 10, 15 minutos al día”.

Para la familia, esa posibilidad ha supuesto un antes y un después. “Con esa operación le han devuelto la vida”, resumió José Manuel.

La distrofia muscular de Duchenne no tiene cura, pero la familia de Ignacio afronta el futuro con serenidad, fe y una idea clara: vivir cada día.

José Manuel asegura que esa lección se la ha enseñado el propio Ignacio. El objetivo ahora es que el niño tenga la mejor calidad de vida posible y sea feliz mientras continúan las terapias y los cuidados médicos.

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La familia no renuncia a los avances de la medicina, pero reconoce que su esperanza más profunda está en la fe. “Nuestra esperanza no está en los tratamientos, que también, y la medicina ayuda; nuestra esperanza está en que, cuando el Señor quiera, haga el milagro”, explicó.