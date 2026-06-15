La infancia no necesita un pin parental, necesita verdad

“Martín y su osito eran inseparables. Compartían juegos, aventuras y tardes enteras de complicidad, como si entre los dos existiera un idioma secreto hecho de cariño y confianza. Pero un día, Luis no tenía ganas de jugar. Había algo en su mirada, una tristeza silenciosa que Martín supo reconocer. Entonces, con la delicadeza de quien revela una verdad guardada durante mucho tiempo, el osito le confesó que no se sentía Luis. Que, en realidad, siempre había sido Luisa.

Martín escuchó sin miedo y sin hacer que aquella confesión cambiara el amor que sentía por su amiga. Comprendió que Luisa no dejaba de ser quien siempre había sido: la misma compañera de juegos, la misma presencia querida, solo que ahora podía nombrarse de una forma más verdadera”.

Y en esa aceptación sencilla, natural, el cuento 'Ahora me llamo Luisa', escrito por Jessica Walton, ilustrado por Dougal MacPherson y publicado en castellano por Algar Editorial, abre una puerta a la inclusión: la de entender que querer a alguien también significa permitirle ser, acompañarle sin imponerle un nombre, una forma o un destino, y celebrar que por fin pueda mirar al mundo sin esconderse.

La diversidad también se aprende en clase

No obstante, las informaciones que llegan desde las aulas en Canarias son mucho menos esperanzadoras. A principios de junio, una treintena de colectivos sociales, feministas, estudiantiles, sindicales y LGTBIQ+, junto a casi un millar de personas, firmaron un manifiesto contra unas instrucciones enviadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez. Los firmantes consideran que el punto 3.4 del documento puede abrir la puerta a una especie de pin parental encubierto, al impedir en los centros públicos actividades, charlas o encuentros promovidos por colectivos que la Administración pueda considerar “no neutrales” desde el punto de vista ideológico.

Según estos colectivos, la redacción es demasiado ambigua y podría servir para censurar actividades educativas sobre igualdad, diversidad, derechos humanos o protección de colectivos vulnerables. Por eso, piden a la Consejería una aclaración expresa para que las actividades relacionadas con el derecho a la igualdad y la no discriminación queden fuera de cualquier veto previo, tal y como recoge la noticia de Elena Morales para La Provincia.

El riesgo de un pin parental encubierto

La situación no mejora cuando se pregunta al personal docente. Muchos claustros aseguran que algunos padres y madres han pedido que se saque a sus hijos del aula cuando se les habla de diversidad. De algo tan maravilloso y humano como respetar al compañero o compañera de clase tal y como es, sin condiciones. Mientras unos permanecen atentos al relato de 'Ahora me llamo Luisa', por ejemplo, otros estarán en el pasillo. Ajenos a que la sociedad de 2026 es diversa y también inclusiva. Ajenos a que hoy se ponen sobre la mesa realidades que hace unas décadas eran tabúes.

Las vecinas que viven juntas ya no son “amigas”, sino novias. El niño que quiere lucir tacones ya no debe ser protagonista de las miradas y los comentarios: tiene que ser igual de respetado que el que lleva un balón de fútbol bajo el brazo.

Gran Canaria: referentes potentes, pero desiguales

Todo se entiende, en parte, cuando se echa un vistazo al panorama político de los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria. De los 21, solo 4 cuentan con un Pride u Orgullo 2026 localizado y respaldado por información oficial municipal: San Bartolomé de Tirajana, con el Pride de Maspalomas; Las Palmas de Gran Canaria, con su programación del Orgullo LGTBIQ+; Gáldar, con el Gáldar Pride; y Vega de San Mateo, con el Orgullo San Mateo. Esto supone que apenas el 19% de los municipios de la isla tiene confirmado oficialmente un Pride u Orgullo en 2026. Si se amplía el foco a municipios con trayectoria institucional LGTBIQ+ o actos vinculados a la diversidad, aunque sin programación de Pride como tal, entrarían también Mogán, Telde y Santa Lucía de Tirajana. En ese caso, serían 7 municipios de 21; es decir, un 33,3% de la isla con algún tipo de implicación municipal reciente en torno al colectivo.

El matiz es importante: izar una bandera, leer un manifiesto o sumarse a una efeméride no equivale necesariamente a organizar un Pride. Para hablar de Pride u Orgullo como tal debe existir una programación específica, reconocible y promovida o respaldada oficialmente por el municipio, con actividades culturales, reivindicativas, festivas o de visibilización más allá del gesto institucional puntual. Con ese criterio, 14 municipios de Gran Canaria, el 66,7%, no tienen localizado un Pride, Orgullo o programación municipal LGTBIQ+ equivalente para 2026. Por tanto, Gran Canaria sí cuenta con referentes potentes de diversidad, pero los números muestran que esa diversidad organizada desde los ayuntamientos todavía no está extendida de forma homogénea por la isla: solo uno de cada cinco municipios tiene Pride confirmado en 2026.

La pregunta que queda pendiente

¿Qué podemos esperar de las nuevas generaciones si no las educamos en diversidad? ¿Cómo vamos a plasmar las distintas realidades si no se nos da la posibilidad de explicarlas? ¿Cómo se sentirá esa persona que está en clase y sabe que sus compañeros y compañeras no entienden o no aceptan su mera existencia? ¿Qué futuro nos espera sin diálogo y con una educación condicionada por el pin parental?

Sobre los eventos en el marco del Pride, en los que sigue predominando la heterosexualidad, escribiré en otro artículo de opinión…