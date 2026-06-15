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Un nuevo rescate eleva a 153 las personas auxiliadas de dos barcazas y llevadas a Lanzarote

Salvamento Marítimo traslada a la isla a 68 personas en una neumática, que se suman a los 85 auxiliados el domingo en otra embarcación

Rescate de 85 personas en aguas de Lanzarote el domingo 14 de junio de 2026

Rescate de 85 personas en aguas de Lanzarote el domingo 14 de junio de 2026

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Rescate de 77 personas en aguas de Lanzarote el domingo 14 de junio de 2026 / Adriel Perdomo/Efe

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un nuevo rescate realizado en la madrugada de este lunes por Salvamento Marítimo eleva a 153 las personas auxiliadas de dos embarcaciones precarias y conducidas y desembarcadas en Lanzarote en las últimas horas, entre ellas 23 menores de edad.

Después de que este domingo Salvamento socorriera a 85 personas de origen subsahariano, entre ellas 19 menores, que viajaban a bordo de una patera localizada a unos 64 kilómetros al este de Lanzarote, tras partir desde la costa marroquí de Tan Tan, a las 02.20 horas se producía un nuevo desembarco en la isla.

En esta ocasión, se trataba de una nueva expedición formada por 68 personas que iban en una neumática, cuatro de ellas menores.

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Rescate de 77 personas en aguas de Lanzarote el domingo 14 de junio de 2026 / Adriel Perdomo / EFE

Todas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y conducidas con aparente buen estado de salud hasta Lanzarote, donde fueron desembarcadas en el puerto de la capital de la isla, según han informado este lunes a EFE fuentes del 112 Canarias.

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