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Así es el partido del Mundial que une a Canarias y Cabo Verde: un duelo único en la Macaronesia

El enfrentamiento entre la selección española y Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 destaca por su singularidad geográfica

El enfrentamiento entre España y Cabo Verde se ha convertido en una rareza geográfica dentro del Mundial

El enfrentamiento entre España y Cabo Verde se ha convertido en una rareza geográfica dentro del Mundial / LP / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y el partido entre España y Cabo Verde, que inaugurará el Grupo H, esconde una curiosidad geográfica que ha llamado la atención en redes sociales. Se trata del único encuentro del torneo que enfrenta a dos países con territorios integrados en la Macaronesia, la región volcánica del Atlántico que agrupa archipiélagos como Canarias y Cabo Verde.

Aunque España es un país europeo, las Islas Canarias se sitúan frente a la costa africana y forman parte de este conjunto insular junto al estado caboverdiano, uno de los territorios más meridionales de la Macaronesia.

Qué es la Macaronesia y qué territorios la forman

La Macaronesia es una región biogeográfica del Atlántico nororiental caracterizada por su origen volcánico y por compartir determinados ecosistemas y especies vegetales. Está integrada por cinco archipiélagos principales:

  • Canarias
  • Cabo Verde
  • Madeira
  • Azores
  • Islas Salvajes

A pesar de pertenecer a distintos países, estas islas comparten un origen geológico y unas características naturales similares que las diferencian tanto del continente europeo como del africano.

La relación entre Canarias y Cabo Verde trasciende lo deportivo. Ambos archipiélagos se encuentran frente a la costa occidental africana y han compartido históricamente rutas marítimas, intercambios comerciales y fenómenos migratorios. Además, los dos territorios presentan paisajes volcánicos, climas subtropicales y una estrecha conexión con el océano Atlántico.

Un partido único en el Mundial 2026

Por ello, el enfrentamiento entre España y Cabo Verde se ha convertido en una rareza geográfica dentro del Mundial. Ningún otro duelo de la fase de grupos enfrenta a selecciones cuyos territorios formen parte de la misma región macaronésica.

Para Canarias, el encuentro adquiere además un simbolismo especial. Aunque la selección española representa a todo el país, el archipiélago comparte con Cabo Verde una identidad insular marcada por el origen volcánico, el clima atlántico y una posición estratégica entre Europa y África.

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