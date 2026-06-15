¿Qué puedes comprar en Canarias con 50.000 euros, el valor de Vozinha, héroe del España - Cabo Verde? Desde la entrada de un piso hasta Ambrosías Tirma de por vida

El debut de la Selección Española en el Mundial 2026 tuvo un nombre propio, Vozinha. El portero caboverdiano, de 40 años, se convirtió en el gran protagonista del partido con una actuación decisiva que impidió a la Roja sumar sus tres primeros puntos en la fase de grupos. El guardameta de los Tiburones Azules salvó a su selección con varias paradas de mérito y se ha colocado entre las grandes sorpresas del inicio del torneo y en el MVP del España - Cabo Verde. Su valor de mercado, además, llama especialmente la atención, apenas 50.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

El hasta ahora desconocido portero frenó los disparos de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres y otros futbolistas españoles, que acabaron desesperados ante sus intervenciones. Vozinha sostuvo a Cabo Verde durante todo el encuentro y dejó sin premio a una España que lo intentó sin éxito. Su actuación ha despertado la curiosidad de muchos aficionados, sorprendidos al descubrir que el héroe caboverdiano milita en la Segunda División de Portugal.

¿Quién es Vozinha? El veterano portero de Cabo Verde que sorprendió al mundo

Detrás del nombre de Vozinha se encuentra Josimar José Évora Dias, un guardameta nacido en Mindelo, en la isla caboverdiana de São Vicente, región de la Macaronesia que comparte con Canarias, que ha construido una larga trayectoria lejos de los grandes focos del fútbol europeo. A sus 40 años, el internacional africano defiende la portería del G.D. Chaves portugués y se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocibles de la selección de Cabo Verde gracias a su experiencia y liderazgo bajo los palos.

Su carrera comenzó en clubes de su país natal antes de emprender una aventura internacional que le llevó a competir en ligas como las de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal. Esa condición de trotamundos le ha permitido acumular una amplia experiencia en competiciones nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los referentes de los Tiburones Azules.

Vozinha cuenta con más de una década representando a la selección caboverdiana y 89 internacionalidades. Ha participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y ha sido una pieza clave en el crecimiento del combinado nacional hasta llegar a ser la estrella de este España - Cabo Verde. Su valor en Transfermarkt, base de datos más conocida del fútbol, es de 50.000 euros, muy lejos de las millonarias cifras de las estrellas a las que se ha enfrentado hoy.

¿Qué permiten 50.000 euros en Canarias? De una vivienda a miles de productos típicos

Tener 50.000 euros es una alegría para muchos canarios y supone un importante salto en capacidad económica, abriendo la puerta a opciones que van mucho más allá del consumo cotidiano. En el mercado inmobiliario, esa cantidad puede servir para la entrada y cobertura de gastos para financiar una vivienda valorada en torno a 166.000 euros de una hipoteca tradicional, lo que facilita el acceso a pisos de varias habitaciones en municipios como Telde, Arucas, Vecindario o determinadas zonas de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y el sur de Tenerife.

También es una cifra que permite plantearse la compra de una vivienda más económica y destinar parte del presupuesto a una reforma integral, una estrategia utilizada por quienes buscan revalorizar el inmueble desde el primer momento.

Construcción de nueva promoción de vivienda pública en Gran Canaria. / LP / DLP

Si el dinero se empleara en adquirir algunos de los productos más representativos de la gastronomía canaria, las cantidades resultarían llamativas. Con 50.000 euros podrían comprarse:

Ambrosías Tirma: aproximadamente 166.666 unidades .

aproximadamente . Munchitos (bolsas de 160 gramos): alrededor de 18.867 bolsas .

alrededor de . Clipper de fresa (botellas de 1,5 litros): unas 36.764 botellas .

unas . Gofio de millo: cerca de 23.255 kilos .

cerca de . Plátano de Canarias: alrededor de 19.607 kilos .

alrededor de . Chorizo de Teror: unos 5.000 kilos .

unos . Queso Majorero DOP: aproximadamente 1.785 kilos .

aproximadamente . Ron Arehucas Carta Oro (botellas de 0,7 litros): cerca de 4.545 botellas .

cerca de . Polvito uruguayo: alrededor de 14.285 raciones.

Para qué dan 50.000 euros en Canarias y qué productos típicos del supermercado se pueden comprar / La Provincia

Con un presupuesto de 50.000 euros en Canarias también es posible dar el salto a la compra de un vehículo nuevo de gama media-alta o incluso de corte premium. Esa cantidad permite acceder, por ejemplo, a coches de combustible, eléctricos e híbridos de Tesla, Toyota, Audi, Mercedes o BMW.

En materia de transporte público, 50.000 euros permitirían realizar:

Aproximadamente 35.714 viajes con un billete sencillo de 1,40 euros en las guaguas Municipales de Gran Canaria

con un billete sencillo de 1,40 euros en las Alrededor de 34.482 trayectos con una tarifa media de 1,45 euros de las guaguas TITSA en Tenerife.

con una tarifa media de 1,45 euros de las Unos 4.000 viajes entre islas, tomando como referencia un coste medio de 12,50 euros por trayecto de los ferris interinsulares (Naviera Armas o Fred. Olsen) .

entre islas, tomando como referencia un coste medio de 12,50 euros por trayecto de los . Cerca de 2.500 vuelos , calculados sobre un precio medio de 20 euros por billete con el descuento de residente, en vuelos interinsulares con Binter

, calculados sobre un precio medio de 20 euros por billete con el descuento de residente, en Alrededor de 1.000 viajes, considerando un coste medio de entre 40 y 50 euros por trayecto gracias a la bonificación para residentes en vuelos entre Canarias y la Península.

Los 50.000 euros del valor de Vozinha sirven como ejemplo de cómo un futbolista con esas cifras son un ejemplo de que sirve para mucho o para poco, según se mire.